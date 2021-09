Palazzo esplode a Roma, si cercano dispersi. Ultima ora

Palazzo esplode a Roma, si cercano dispersi. 2 i feriti al momento.

Poco prima delle 8 un’esplosione con incendio ha squarciato il cielo di Roma.

La tragedia in una palazzina in via Atteone, in zona Tor Bella Monaca, alla periferia di Roma.

Sul posto carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco.

Dalle prime informazioni sembra che l’esplosione si sia verificata in un appartamento all’ultimo piano.

Una prima ipotesi parla di esplosione a causa di gas.

E’ possibile sia avvenuta una fuga di gas.

Al momento si registrano due feriti.

Si cercano dispersi tra le macerie.

Vedi anche: