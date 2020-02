Padova, straniero aggredisce e palpeggia ragazza in treno: arrestato

Uno straniero di 23 anni è stato arrestato sabato sera dalla Polizia Ferroviaria.

L’uomo, a bordo di un treno regionale, aveva pesantemente importunato una ragazza minorenne.

La giovane è stata prima oggetto di sguardi insistenti, che l’hanno spinta a cambiare posto.

Lo straniero l’ha però seguita e ha tentato una serie di approcci, prima verbali, poi sfociati in gesti sessualmente espliciti ed infine in un palpeggiamento.

La ragazza ha telefonato alle Forze dell’Ordine e nel contempo si è diretta alla ricerca del Capotreno.

L’immediato intervento alla stazione di Padova degli operatori della Polizia Ferroviaria ha consentito di individuare il giovane, che è stato tratto in arresto per violenza sessuale ed è comparso ieri di fronte al Giudice, che ha applicato la custodia cautelare in carcere.