Ospedale di Venezia, un posto meraviglioso dove portare a passeggiare i cani. Lettere

L’Ospedale Civile di Venezia negli ultimi 4-5 anni si è trasformato in qualcosa che assomiglia sempre meno ad un ospedale e sempre di più a qualcos’altro.

Spazi che erano per gli scopi istituzionali della cura ai pazienti sono oggi destinati a soggetti che con l’assistenza ai malati non c’entrano nulla, turisti che lo attraversano con trolley o senza scattano allegramente foto in mezzo al passaggio di pazienti e parenti che devono recarsi nei reparti e negli ambulatori, sale che avevano uso legato alle finalità ospedaliere ora sono spazi a pagamento.

Ma, nonostante tutto ciò, quello che ho visto l’altra sera verso le 18.30, in uscita dopo aver accompagnato un conoscente, è riuscito a sorprendermi.

Una signora ha passeggiato lungamente per i corridoi e i camminamenti dell’ospedale con i suoi due bellissimi cagnolini. Mi sono fermata ad osservarla perché la cosa mi ha davvero sorpresa.

La signora ha camminato in lungo e in largo un po’ ovunque senza che la sua passeggiata fosse disturbata da alcuno.

Alla fine, sul fazzoletto di verde che affianca il Semerani, le due bestiole si sono “liberate”.

Nonostante i tempi siano quelli di cui parlavo sopra, io credevo che l’accesso degli animali in ospedale fosse ancora vietato. Ma forse non lo è più, allora ammetto la mia ignoranza e ammetto che l’ospedale di Venezia è un posto meraviglioso dove portare a passeggiare i cani.

lettera firmata

Lido