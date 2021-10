Orhan Pamuk a Draghi:”Solo lei può salvare Venezia”

la notizia continua dopo l'inserzione pubblicitaria

“Signor presidente del Consiglio, la salvezza di Venezia è nelle sue mani!”.

Con queste parole lo scrittore turco premio Nobel per la letteratura Orhan Pamuk ha deciso di rivolgersi a Mario Draghi.

Il discorso è contenuto in un lettera con cui lo scrittore chiede l’adozione delle misure necessarie per evitare che i cambiamenti climatici mettano a rischi l’esistenza della città veneta.

L’appello per la salvaguardia di Venezia è stato lanciato dall’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti ed è stato condiviso dal premio Nobel turco in una lunga lettera rivolta a Draghi e pubblicata oggi dai media turchi.

Venezia e tutte le altre città invisibili del mondo sono nelle sue mani” ha scritto Pamuk a Draghi citando il celebre libro di Italo Calvino “Le città invisibili” che secondo lo scrittore turco rappresenta il romanzo “veneziano” per eccellenza.

La lettera arriva a pochi giorni dalla conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico Cop26 in programma a Glasgow a partire dal fine settimana.