Nuovo virus cinese: aggiornamenti in tempo reale. Situazione ad oggi 28/01

Nuovo virus cinese: questi gli ultimi aggiornamenti dalle agenzie internazionali.

Aggiornamento 28/01/2020 ore 00.00.

Virus Cina: Rezza, alert Oms preludio emergenza globale

“La correzione di oggi dell’Oms, che ha dichiarato che il rischio globale derivante dal coronavirus cinese è ‘elevato’ ammettendo un errore nei suoi precedenti rapporti in cui lo si definiva ‘moderato’, potrebbe essere un preludio alla dichiarazione di ‘emergenza globale’ da parte della stessa Oms”.

Lo afferma all’ANSA il direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, Gianni Rezza. “E’ però – afferma, -anche una decisione politica nei confronti della Cina”

“Su un piano formale – rileva Rezza – l’emergenza globale andrebbe ora dichiarata, anche se andrebbero poi valutate le eventuali misure ulteriori da intraprendersi. La Cina ha già adottato molti provvedimenti ma l’emergenza globale potrebbe comportare misure ancora più forti”.

Secondo l’esperto, “probabilmente l’Organizzazione mondiale della sanità non ha dichiarato sinora l’emergenza globale perché avrà fatto anche una valutazione politica di tale eventuale decisione; inoltre, non c’era stata trasmissione da uomo a uomo fuori dalla Cina. Ma ora il quadro sta cambiando”.

Ad oggi, ricorda, l’Oms “ha dichiarato l’emergenza globale in 5 occasioni: per la sars, per l’influenza suina nel 2009, due volte per il virus Ebola ed una volta per il virus Zika. Ma nel caso di Ebola e Zika il rischio di epidemia globale era sicuramente inferiore”.

Aggiornamento 28/01/2020 ore 00.20.

Virus Cina: Rezza, alert Oms preludio emergenza globale [2]

“Su un piano formale – rileva Rezza – l’emergenza globale andrebbe ora dichiarata, anche se andrebbero poi valutate le eventuali misure ulteriori da intraprendersi. La Cina ha già adottato molti provvedimenti ma l’emergenza globale potrebbe comportare misure ancora più forti”.

Secondo l’esperto, “probabilmente l’Organizzazione mondiale della sanità non ha dichiarato sinora l’emergenza globale perchè avrà fatto anche una valutazione politica di tale eventuale decisione; inoltre, non c’era stata trasmissione da uomo a uomo fuori dalla Cina. Ma ora il quadro sta cambiando”.

Ad oggi, ricorda, l’Oms “ha dichiarato l’emergenza globale in 5 occasioni: per la sars, per l’influenza suina nel 2009, due volte per il virus Ebola ed una volta per il virus Zika. Ma nel caso di Ebola e Zika il rischio di epidemia globale era sicuramente inferiore”.

Aggiornamento 28/01/2020 ore 00.40.

Virus Cina: in Usa 110 sospetti, 5 positivi. Mentre la Germania starebbe rimpatriando con aerei militari

Le autorità sanitarie statunitensi hanno reso noto oggi che negli Usa ci sono 110 pazienti in osservazione, di cui 32 gia’ risultati negativi e 5 positivi. I casi confermati sono stati registrati negli stati di Washington, Illinois, Arizona e California. In quest’ultimo si tratta di due pazienti di ritorno da Wuhan, Cina, epicentro dell’epidemia.

Le informazioni sono state fornite ai giornalisti da Nancy Messonnier, responsabile per le malattie respiratorie presso i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc).

Intanto il governo tedesco starebbe preparando un’evacuazione dei tedeschi nella regioni di Wuhan con uno o due aerei dell’aviazione militare, lo rende noto Spiegel online.

Sarebbero 90 i cittadini tedeschi nella regione interessata dal coronavirus che hanno manifestato l’intenzione di lasciare la Cina e hanno fatto richiesta al ministero degli Esteri tedesco in Cina.

Secondo le informazioni di Spiegel l’evacuazione sarebbe in corso di preparazione già dal fine settimana appena trascorso. Dovrebbero essere coinvolti uno o due jet dell’aviazione militare.

Finora però non sono arrivate conferme, né commenti da parte del Ministero degli Esteri tedesco. Secondo il settimanale tedesco il governo cinese sarebbe contrario ad una simile soluzione.

➔ Virus Cina: guarda gli aggiornamenti di ieri 27/01/2020