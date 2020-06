Fase 3: nuovo dpcm in Gazzetta. Ogni arrivo in Italia si comunica al Dip. di Prevenzione

Fase 3: nuovo dpcm pubblicato nella Gazzetta Ufficiale con misure al via dal 15 giugno.

È stato pubblicato questa notte in Gazzetta ufficiale il dpcm con le nuove regole per il contenimento del contagio da Coronavirus.

Le misure, che aggiornano e sostituiscono quelle dell’ultimo dpcm, valgono dal 15 giugno al 14 luglio, ma per alcune attività sono indicate date diverse.

Ripartono infatti oggi le competizioni sportive, con la coppa Italia, mentre per gli sport di contatto per i non professionisti, dal calcetto al beach volley, bisognerà aspettare il 25 giugno.

Per quanto riguarda gli accessi in Italia, essi vengono normati dall’ “articolo 4” che riportiamo qui sotto.

Art. 4

Disposizioni in materia di ingresso in Italia

1. Chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo,

lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell’accesso al servizio, a consegnare al vettore all’atto

dell’imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della

Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da

consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:

a) motivi del viaggio nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge n.

33 del 2020 e dall’articolo 6 del presente decreto;

b) indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di

sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario di cui al comma 3 e il mezzo di trasporto privato che

verrà utilizzato per raggiungere la stessa;

c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo di

sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

2. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell’imbarco la documentazione di cui al

comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietano l’imbarco

se manifestano uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la predetta documentazione non sia

completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che, in conformità alle indicazioni

di cui al “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19

nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato

14, nonché alle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il

contenimento della diffusione del covid-19” di cui all’allegato 15, assicurano in tutti i momenti del

viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati, nonché l’utilizzo

da parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale

indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente

rimossi. Il vettore provvede, al momento dell’imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino

sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale.

3. Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalità di cui al comma 1, anche se asintomatiche,

sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria

competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per

un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora preventivamente indicata all’atto

dell’imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono

obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri

telefonici appositamente dedicati.

4. Nell’ipotesi di cui al comma 3, ove dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato

per fare ingresso in Italia non sia possibile per una o più persone raggiungere effettivamente mediante

mezzo di trasporto privato l’abitazione o la dimora, indicata alla partenza come luogo di effettuazione

del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando l’accertamento da

parte dell’Autorità giudiziaria in ordine all’eventuale falsità della dichiarazione resa all’atto

dell’imbarco ai sensi della citata lettera b) del comma 1, l’Autorità sanitaria competente per territorio

informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento

della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le modalità e il luogo

dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle

persone sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti di cui

al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria

per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

5. Fermo restando le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 33 del 2020

nonché quelle dell’articolo 6 del presente decreto, le persone fisiche che entrano in Italia, tramite

mezzo privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio

ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per il luogo in cui

si svolgerà il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, e sono sottoposte alla

sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso

l’abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione. In caso di insorgenza di sintomi

COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il

tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

6. Nell’ipotesi di cui al comma 5, ove non sia possibile raggiungere l’abitazione o la dimora, indicata

come luogo di svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, le persone

fisiche sono tenute a comunicarlo all’Autorità sanitaria competente per territorio, la quale informa

immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della

Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le modalità e il luogo dove

svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone

sottoposte alla predetta misura.

7. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sintomi COVID-19, durante il periodo

di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le modalità previste dai commi

precedenti, è sempre consentito per le persone sottoposte a tali misure avviare il computo di un nuovo

periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, diversa da

quella precedentemente indicata dall’Autorità sanitaria, a condizione che sia trasmessa alla stessa

Autorità la dichiarazione prevista dal comma 1, lettera b), integrata con l’indicazione dell’itinerario

che si intende effettuare, e garantendo che il trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga

secondo le modalità previste dalla citata lettera b). L’Autorità sanitaria, ricevuta la comunicazione di

cui al precedente periodo, provvede ad inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione

dell’azienda sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per i controlli

e le verifiche di competenza.

8. L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono,

sulla base delle comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della permanenza

domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:

a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate,

sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini

di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

b) avviata la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di sanità pubblica informa

inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche

ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716

del 25 febbraio 2020);

c) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare

una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al

pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena

precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;

d) accertano l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché

degli altri eventuali conviventi;

e) informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione

della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di

sintomi;

f) informano la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la

mattina e la sera), nonché di mantenere:

1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;

2) il divieto di contatti sociali;

3) il divieto di spostamenti e viaggi;

4) l’obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;

g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:

1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore

di sanità pubblica;

2) indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli

altri conviventi;

3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in

attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario;

h) l’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle

condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver

consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica

procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio

2020, e successive modificazioni e integrazioni.

9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 non si applicano:

a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;

b) al personale viaggiante;

c) ai cittadini e ai residenti nell’Unione Europea, negli Stati parte dell’accordo di Schengen, in

Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel Regno

Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;

d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso

l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi

di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

f) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero

per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;

g) ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato della Città del Vaticano;

h) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni

internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni

diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare nell’esercizio delle loro

funzioni;

i) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di

residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

10. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini

all’estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti

dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di

coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non

rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione

internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche

e temporanee alle disposizioni del presente articolo.