Nubifragio a Venezia: pioggia, grandine e vaporetti fermi [video]

(video sotto l’articolo)

Venezia si era appena svegliata quando un violento nubifragio si è abbattuto sulla città. Raffiche di vento, pioggia e grandine hanno violentemente colpito la laguna rendendo pericolosa addirittura la navigazione. Diversi i piloti Actv, infatti, che hanno preferito restare ormeggiati all’ultimo pontile servito per qualche minuto in attesa che passassero le raffiche più violente.

Rimedio che, però, non serviva a molto dato che dopo la prima ne arrivava subito un’altra che pareva più potente della precedente. Anche le grandinate, infatti, hanno colpito con un crescendo che pareva non avere fine.

Almeno tre gli acquazzoni violenti che si sono abbattuti senza soluzione di continuità a parte piccole pause di minore intensità.

Il primo tuono ha squarciato il cielo e il silenzio verso le 7.40. Nella zona attorno a Sant’Elena – San Pietro lo scoppio del fulmine è stato così violento che qualcuno per strada ha gridato. Era un vero e proprio avviso della furia degli elementi: in pochi secondi quella che era una pioggerella si è trasformata in un nubifragio che dopo più di un’ora doveva ancora esaurirsi.

Decine le chiamate ai vigili del fuoco anche a causa della quantità incredibile di pioggia caduta in pochi minuti. Molte le strade, i cui i tombini non ce la facevano a “ricevere” la massa d’acqua composta, oltre che dalla pioggia, anche dalle grondaie che scaricavano a terra come enormi pompe in funzione, che si sono allagate. In alcune zone vengono segnate linee telefoniche saltate. Dall’ospedale giunge notizia che per percorrere tratti di camminamenti a piano terra sono necessari gli stivali da acqua alta. I pompieri faranno il punto degli interventi in tarda mattinata o nel primo pomeriggio.

Al momento, in tutto questo scenario un’unica certezza: nessun allerta meteo era stato emesso per questa mattina su Venezia.

Video del maltempo di questa mattina qui sotto.