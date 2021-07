Noleggio a lungo termine: un’alternativa all’acquisto dell’automobile

Chiunque abbia bisogno di un’automobile è molto spesso portato a pensare di doverne necessariamente acquistare una nuova oppure usata. In realtà oggi sono diverse le opzioni che si trova davanti chi ha bisogno di un’automobile, tra queste abbiamo certamente il noleggio a lungo termine, attraverso il quale si può ottenere un’automobile per un preciso periodo di tempo a fronte del pagamento di un canone mensile per l’utilizzo del veicolo. Le offerte per il noleggio a lungo termine possono essere variabili, sia per quanto riguarda il prezzo, sia per quanto riguarda le condizioni contrattuali, anche in base al tipo di automobile che si sceglie di noleggiare. Talvolta alcune case produttrici o aziende che si occupano di noleggio garantiscono la possibilità di noleggio lungo termine senza anticipo, in questi casi il cliente è obbligato al pagamento del solo canone mensile e non dell’anticipo.

Come funziona il noleggio a lungo termine

Dal punto di vista giuridico il noleggio a lungo termine rappresenta un contratto attraverso il quale un soggetto affitta un veicolo, pagando una somma in qualità di canone mensile e una somma come anticipo, se questo sia previsto. Il canone mensile da corrispondere comprende anche le spese relative all’rc auto, manutenzione ordinaria e tasse. Nella maggior parte delle ipotesi il noleggio a lungo termine si articola in un accordo che dura almeno due anni ed in alcuni casi anche di più. Da qui si colgono quelli che possono essere i vantaggi del noleggio a lungo termine, infatti il cliente è tenuto al semplice pagamento del canone e non dovrà preoccuparsi dell’assicurazione o di altre scadenze legate al possesso dell’automobile. Inoltre in questo modo si può avere sempre un’auto di ultima generazione.

Da quest’analisi si comprende anche la differenza che intercorre tra il noleggio a lungo termine ed un altro contratto oggi molto diffuso: il leasing. La principale differenza tra queste due tipologie contrattuali sta nel fatto che il noleggio a lungo termine non prevede la possibilità di riscattare il veicolo alla scadenza del contratto, ma si è obbligati a restituirlo.

Quanto costa il noleggio a lungo termine

Il noleggio a lungo termine ha prezzi molto variabili, in particolare a fare la differenza è il tipo di automobile che si intende noleggiare, tanto più è alto il valore di mercato, tanto più alto sarà il costo del canone mensile. Altro distinguo sul prezzo può essere rispetto alla corresponsione o meno dell’anticipo, infatti non mancano aziende che danno la possibilità di noleggio a lungo termine senza anticipo, con la conseguenza che i costi si abbasseranno di molto.

Comunque in linea generale si può affermare che i costi del canone mensile per il noleggio può andare dalle poche centinaia di euro per le auto utilitarie a prezzi anche molto elevati per le auto di fascia più alta. Ad ogni modo bisogna considerare che il canone mensile non comprende solo il noleggio dell’auto, ma anche altri costi come l’assicurazione ed alcuni costi legati alla manutenzione del veicolo noleggiato.