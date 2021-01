Nicolò Zaniolo e la mamma Francesca Costa: i commenti del web

Nicolò Zaniolo sta monopolizzando l’attenzione dei mass media. Il centrocampista della Roma avrebbe interrotto la storia con l’ex fidanzata incinta per avvicinarsi a Madalina Ghenea, che proprio oggi ha smentito allegando una lettera dei suoi avvocati. Nel frattempo, la posizione della “mamma social” del calciatore, Francesca Costa, si fa sempre più discussa: sta proteggendo o “soffocando” il giallorosso?

Boniek su Zaniolo: “ha talento, non deve buttarsi via”

L’ex calciatore della Roma Zbigniew Boniek ha detto al Corriere dello Sport: “Le vicende extra campo di Zaniolo sono delicate, proprio per questo dovrebbe pensare soprattutto a concentrarsi sul recupero. La vita privata è sacrosanta, bisognerebbe lasciarla lontana dai riflettori ma molto spesso sono proprio i protagonisti a renderla pubblica tramite i social. Molti giocatori si risentono di questa attenzione mediatica sulla propria vita privata, ma qualche volta sono loro stessi a creare l’interesse e ad accendere la curiosità”. L’ex giallorosso ha poi aggiunto: “Zaniolo ha un grande talento, ma a volte non è tutto e non basta. Il talento è un dono che deve essere sfruttato nella vita e non deve essere buttato. Potrei elogiare Nicolò a lungo, è un giocatore strepitoso, ma il mio intervento deve essere costruttivo: in ogni partita che ha giocato l’ho sempre visto stanco intorno al settantesimo minuto. Questo è un problema se si vuole diventare i migliori”.

La mamma Francesca Costa

Indiscreto ha pubblicato un articolo che accosta Nicolò Zaniolo a Mario Balotelli sottolineando una sostanziale differenza. Mentre il primo è figlio di un calciatore e cresciuto con la “testa da professionista”, il secondo ha “capito i vantaggi della situazione ma non abbastanza da impegnarsi a fondo”. E nonostante nessuno abbia avuto da ridire sulla preparazione di Zaniolo, il 21enne ha alle spalle “una mamma del 2020” molto presente sui social network “che al tempo stesso lo protegge e lo soffoca”.

Su Twitter non sono pochi quelli che attribuiscono a Francesca Costa tutti i guai del centrocampista. Gabriele scrive: “la mamma di Zaniolo è affamata di celebrità e per l’ennesima volta vende la vita privata del figlio alle radio? Wow, sono sorpreso”, Alex aggiunge “in tutta questa storia il Silenzio sarebbe D’obbligo.. per il Bene del Ragazzo .. incominciando dalla Mamma…”. Della stessa opinione anche Cesare che commenta: “con una madre simile Zaniolo non poteva che venire così”.

L’hashtag #zaniolo

Digitando l’hashtag #zaniolo le critiche si spostano sul giocatore. Secondo Gabriele il paragone con Balotelli è impossibile perché “a 21 anni uno ha vinto il triplete, l’altro ha più figli che crociati: non confondiamo la cioccolata con la m***a”.

Mario Adinolfi ha commentato: “Il caso di Zaniolo avrebbe dovuto aprire un dibattito sull’uso capriccioso dell’aborto da parte di un milionario e invece stiamo qui a discutere di modelle e della carriera da calciatore. Io vorrei sapere come si possa abortire un bimbo in un contesto di coppia così privilegiato”. A ruota ecco il post di Fed che citando la frase “ma lei ha deciso di proseguire” ha aggiunto “le parole più brutte che un futuro padre possa mai anche solo pensare. Bella persona Zaniolo, complimenti”.

Ma c’è chi difende il giallorosso. L’account Forza Zaniolo scrive: “Io dico solo una cosa. Il giorno che tornerà in campo, segnerà e vincerà, tutti quei topi di fogna che lo stanno criticando torneranno a strisciare dentro ai tombini e tra la monnezza. Lasciate in pace Zaniolo”. Cristian posta un filmato della curva che lo acclama e aggiunge: “Nicolò a noi importa solo questo. Ti aspettiamo tanto e ti vogliamo bene” mentre Andrea auspica un suo passaggio alla Juventus per “salvargli la carriera”.

Marie Jolie