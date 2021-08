Napoli – Venezia: 2-0. Teniamo un tempo

Napoli – Venezia era un’impresa veramente difficile, nonostante l’entusiasmo.

I nostri tengono per un tempo con generosità e sacrificio, poi cedono contro un Napoli in inferiorità numerica per gran parte della partita ma più solido.

Zanetti propone lo schema “provinciale” che può dare lustro al Venezia in questo torneo: sofferenza e sacrificio con prontezza nelle ripartenze.

La partita svolta con due rigori.

Il primo (braccio in area di Caldara) sprecato perché Insigne calcia alto.

Il secondo (Ceccaroni intercetta di mano in area) Insigne non lo spreca.

Dopo pochi minuti bella azione per il raddoppio di Elmas.

NAPOLI – VENEZIA: IL TABELLINO

Napoli batte Venezia 2-0 (0-0)

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Ruiz (26′ st Gaetano), Lobotka, Zielinski (35′ pt Elmas), Politano (26′ st Lozano), Osimhen, Insigne (39′ st Petagna). (25 Ospina, 12 Marfella, 2 Malcuit, 59 Zanoli, 5 Juan Jesus, 13 Rrahmani, 15 Palmiero, 23 Ounas). All.: Spalletti.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa, Ebuehi (5′ st Svoboda), Caldara, Ceccaroni, Molinaro, Peretz (29′ st Galazzi), Fiordilino (18′ st Tessmann), Heymans (29′ st Dezi), Johnsen, Forte, Di Mariano (18′ st Sigurdsson). (12 Lezzerini, 28 Schnegg, 34 Bruno, 23 Karlsson, 19 Bjarakason). All.: Zanetti.

Arbitro: Aureliano di Bologna.

Reti: nel st 16′ Insigne (rig.), 27′ Elmas.

Angoli: 2-2. Recupero: 2′ e 3′.

Espulsi: Osimhen (23′ pt) per fallo su Heymans.

Ammoniti: Fiordilino, Caldara, Heyman, Ebuehi, Forte, Ruiz, Ceccaroni, Tessmann per gioco scorretto; Spalletti per proteste.