Murano, nuovo albergo NH Collection cerca: offerta di lavoro

NH HOTEL GROUP ricerca un/a Responsabile Manutentore da inserire all’interno del team per la nuova apertura NH Collection Murano.

Questi i requisiti richiesti.



“Il/La candidato/a ideale è in possesso di un diploma di perito tecnico, ha una buona conoscenza della lingua inglese e padronanza con Excel e altri Software.

Ha maturato un’esperienza consolidata in analoga posizione in strutture di pari o superiore categoria.

Possiede una conoscenza approfondita dell’impiantistica di grandi strutture (elettricità MT&BT, climatizzazione, idraulica, trattamento acque, telefonia, trasmissione dati, antincendio, sistemi audio & video) e dei relativi programmi di gestione.

Costituiscono titolo preferenziale la conoscenza dei sistemi VRF e l’esperienza nella gestione di attrezzature wellness.

Per la nuova struttura in apertura, costituita da building di 104 e 38 camere, spa, ristorante, bar e sale meeting, riportando al Direttore e al Responsabile Manutenzione di Area, dovrà occuparsi di:

• Assicurarsi che lo stato di manutenzione dell’immobile e degli impianti sia costantemente adeguato alle esigenze del servizio, nel rispetto degli standard della Compagnia e delle norme di sicurezza previste dalla legislazione.

• Eseguire, o far eseguire, le attività di verifica e manutenzione periodica programmata degli impianti, tenendo regolarmente compilati i registri dei controlli, registri legionella, registri di carico e scarico e controllo delle scadenze delle visite periodiche da parte degli enti preposti.

• Elaborare il fabbisogno di attrezzature, di materiali e di interventi da effettuare in Hotel volti alla conservazione del patrimonio, con autonomia e responsabilità nella gestione di risorse economiche nei limiti dei budget di spesa stabiliti con il bilancio di previsione.

• Effettuare interventi di vario genere dalla piccola edilizia, all’idraulica, all’elettricità o altro. Pertanto è richiesta versatilità e capacità in tutti i settori.

• Coordinare gli eventuali interventi delle ditte esterne verificando lo stato di avanzamento, la correttezza dei lavori e riportando le informazioni al Responsabile di Area.

• Gestire il team e organizzare il lavoro del reparto (turni, orari, attività/compiti specifici, personale occasionale), al fine di garantire gli standard di qualità della Compagnia.

• Motivare, stimolare, supportare i collaboratori. Seguire la loro formazione on the job, valutare e condividere con il collaboratore la performance prestata.

• Monitorare l’andamento dei consumi proponendo soluzioni volte al risparmio e all’efficienza energetica.

Costituiscono requisiti fondamentali: disponibilità a lavorare su turni, flessibilità, ottima manualità, spirito di iniziativa, buone doti di problem solving, precisione e gestione dello stress.

E’gradita inoltre la conoscenza di fornitori e aziende del mercato locale.

EMAIL invio candidature: c.maurelli.intern@nh-hotels.com

Sede di lavoro: Murano