Mostra del Cinema di Venezia col botto: già record di biglietti venduti

Mostra del Cinema di Venezia che deve ancora cominciare ma che parte col botto: record di biglietti venduti, sono già infatti 20mila.

Manca ancora una settimana a Venezia 78., la Mostra d’Arte Cinematografica che si svolgerà al Lido di Venezia dall’1 all’11 settembre, ma la gente ha voglia (e bisogno) di normalità e bei film.

E quest’anno pare che siano molti a Venezia.

E’ un vero e proprio boom di vendite di biglietti per il pubblico, già andati via in pre-vendita.

Il sito della Biennale di Venezia per la vendita di biglietti della Mostra del Cinema è letteralmente preso d’assalto.

Erano circa 28mila i biglietti disponibili, secondo quanto apprende l’ANSA, ma ne sono già stati venduti 20mila.

La Biennale evidenzia anche, però, che per l’emergenza sanitaria, come lo scorso anno, i posti sono metà della capienza massima per rispettare il distanziamento.

Tornando ai numeri: su circa 200 sono già esaurite 93 proiezioni.

Il record assoluto lo registra “Dune”, di Denis Villeneuve, che fa sold out una settimana prima dell’inizio.

Molte le star attese al Lido, così come le delegazioni dei film.

Il red carpet però, purtroppo, sarà, come l’anno scorso, isolato da un muro che lo dividerà dalla strada pubblica.

