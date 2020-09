Mostra del Cinema Venezia 2020: tutti i premi

Mostra del Cinema Venezia 2020, un’edizione che verrà ricordata come “quella del Coronavirus”, ma anche per la qualità dei film.

Ecco tutti i premi di Venezia 77.

La Giuria di VENEZIA 77, presieduta da Cate Blanchett e composta da Matt Dillon, Veronika Franz, Joanna Hogg, Nicola Lagioia, Christian Petzold e Ludivine Sagnier, dopo aver visionato i 18 film in competizione ha deciso di assegnare i seguenti premi:

LEONE D’ORO per il miglior film a: NOMADLAND di Chloé Zhao (USA)

LEONE D’ARGENTO – Gran Premio della Giuria a: NUEVO ORDEN (NEW ORDER) di Michel Franco (Messico, Francia)

LEONE D’ARGENTO Premio per la migliore regia a: Kiyoshi Kurosawa per il film SPY NO TSUMA (WIFE OF A SPY) (Giappone)

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA a: DOROGIE TOVARISCHI! (DEAR COMRADES!) di Andrei Konchalovsky (Russia)

PREMIO PER LA MIGLIORE SCENEGGIATURA a: Chaitanya Tamhane per il film THE DISCIPLE (India)

COPPA VOLPI per la migliore interpretazione femminile a: Vanessa Kirby nel film PIECES OF A WOMAN di Kornél Mundruczó (Canada, Ungheria)

COPPA VOLPI per la migliore interpretazione maschile a: Pierfrancesco Favino (nella foto) nel film PADRENOSTRO di Claudio Noce (Italia)

PREMIO MARCELLO MASTROIANNI a un giovane attore emergente a: Rouhollah Zamani nel film KHORSHID (SUN CHILDREN) di Majid Majidi (Iran)

LEONE DEL FUTURO – PREMIO VENEZIA OPERA PRIMA “LUIGI DE LAURENTIIS” assegnato dalla giuria presieduta da Claudio Giovannesi e composta da Rémi Bonhomme e Dora Bouchoucha a: LISTEN di Ana Rocha de Sousa (Regno Unito, Portogallo)

ORIZZONTI

La Giuria Orizzonti della 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, presieduta da da Claire Denis e composta da Oskar Alegria, Francesca Comencini, Katriel Schory e Christine Vachon dopo aver visionato i 19 lungometraggi e i 12 cortometraggi in concorso, assegna:

il PREMIO ORIZZONTI PER IL MIGLIOR FILM a: DASHTE KHAMOUSH (THE WASTELAND) di Ahmad Bahrami (Iran)

il PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE REGIA a: Lav Diaz per il film LAHI, HAYOP (GENUS PAN) (Filippine)

il PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA ORIZZONTI a: LISTEN di Ana Rocha de Sousa (Regno Unito, Portogallo)

PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE SCENEGGIATURA a: Pietro Castellitto per il film I PREDATORI (Italia)

il PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE ATTRICE a: Khansa Batma nel film ZANKA CONTACT di Ismaël El Iraki (Francia, Marocco, Belgio)

il PREMIO ORIZZONTI PER IL MIGLIOR ATTORE a: Yahya Mahayni nel film THE MAN WHO SOLD HIS SKIN di Kaouther Ben Hania (Tunisia, Francia, Germania, Belgio, Svezia)

PREMIO ORIZZONTI PER IL MIGLIOR CORTOMETRAGGIO a: ENTRE Té Y MILAGROS di Mariana Saffon (Colombia, USA)

il VENICE SHORT FILM NOMINATION FOR THE EUROPEAN FILM AWARDS 2020 a: THE SHIFT di Laura Carreira (Regno Unito, Portogallo)

VENICE VR EXPANDED

La Giuria presieduta da Céline Tricart e composta da Asif Kapadia e Hideo Kojima dopo aver visionato i 31 progetti in concorso, assegna:

Il GRAN PREMIO DELLA GIURIA PER LA MIGLIORE OPERA VR IMMERSIVA a THE HANGMAN AT HOME – AN IMMERSIVE SINGLE USER EXPERIENCE di Michelle e Uri Kranot (Danimarca, Francia, Canada)

il PREMIO MIGLIORE ESPERIENZA VR IMMERSIVA a FINDING PANDORA X di Kiira Benzing (USA)

il PREMIO MIGLIORE STORIA VR IMMERSIVA a SHA SI DA MING XING (KILLING A SUPERSTAR) di Fan Fan (Cina)

LEONE D’ORO ALLA CARRIERA 2020 a: ANN HUI TILDA SWINTON

JAEGER-LECOULTRE GLORY TO THE FILMMAKER AWARD 2020 a: ABEL FERRARA

PREMIO CAMPARI PASSION FOR FILM a: TERENCE BLANCHARD.