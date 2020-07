Mose, via alla prova. Conte ha premuto il pulsante. Ultima ora

Il presidente del consiglio Giuseppe Conte, dalla control room nell’isola artificiale del Lido, ha premuto il pulsante che dà il via alla prova generale di innalzamento delle paratoie del Mose. Per la prima volta tutto il sistema di 78 dighe mobili entra in funzione alle tre bocche di porto del lido di Venezia, separando la laguna dal mare.

Nel discorso introduttivo, la commissaria alla conclusione del Mose di Venezia, Elisabetta Spitz ha dichiarato: “Il Mose non è finito, ci sono 18 mesi di lavori e test, bisognerà avviare il collaudo tecnico funzionale e poi alcuni anni di rodaggio per l’avviamento, per la progressiva ottimizzazione con procedure trasparenti e controllo rigoroso dei costi”.

La Commissaria ha proseguito “L’opera ha una storia travagliata e controversa, a noi è stato affidato il compito di portarla a termine. Una lunga pagina si chiude, Ringraziamo i veneziani per la lunga pazienza. Con le prove dei prossimi mesi sarà già possibile dal prossimo autunno il sollevamento in caso di maree altissime e salvare dall’acqua alta la Laguna”.

Aggiornamento ore 11.10.

Iniziano a spuntare dall’acqua le grandi paratoie gialle del Mose, che poco fa, con il via dato dal premier Conte, hanno iniziato il sollevamento nella prova generale e alle tre bocche di porto.

I parallelepipedi stanno emergendo piano dal fondale. Quando la schiera sarà completata verrà separata fisicamente la laguna di Venezia dal mare aperto.

Aggiornamento ore 12.00.

“Stiamo lavorando ad una struttura in cui tutte le autorità che hanno titolo, anche locali, parteciperanno alle decisioni”. Lo ha spiegato il premier Giuseppe Conte parlando di quella che sarà la governance del sistema Mose.

“E’ una norma che è stata predisposta – ha aggiunto – la stiamo applicando e vorremmo addirittura inserirla già in sede di conversione del Decreto semplificazione”.

Conte ha detto che sarà “una struttura articolata e composita che raccogliendo le istanze di tutti presiederà alla manutenzione, al funzionamento concreto e anche ovviamente all’approvvigionamento finanziario del sistema”.

Aggiornamento ore 12.15.



Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha appena commentato: “È iniziato e sta proseguendo il test per alzare in contemporanea le 4 barriere del Mose. Abbiamo seguito le prove singole dei mesi scorsi e tifiamo perché l’opera funzioni”.

