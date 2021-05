Mose, incontro in Prefettura

All’esito dell’incontro che si è tenuto stamane in Prefettura, con all’ordine del giorno la situazione sul Mose, il presidente di Ance Venezia Giovanni Salmistrari rilascia la seguente dichiarazione: “Il ministro Renato Brunetta ha specificato di intervenire in rappresentanza del presidente del Consiglio. Così, finalmente, abbiamo sentito la voce del governo e per questo lo ringraziamo. Siamo soddisfatti perché l’impegno assunto è di permettere alle imprese di continuare a lavorare, con la necessaria garanzia di liquidità. Solo in questo modo, d’altra parte, possiamo sperare di vedere ultimata l’opera di salvaguardia di Venezia dalle acque alte”.