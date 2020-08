Mose: De Micheli, Autorità Venezia operazione rivoluzionaria

Mose e nuova Autorità per la sua gestione, ne ha parlato oggi il ministro Paola De Micheli, a proposito della nuova struttura per Venezia inserita nel Dl Agosto.

“Abbiamo fatto un’operazione rivoluzionaria. L’Autorità che si riappropria dei poteri del Magistrato alle Acque ha due compiti: la laguna in quanto tale e la gestione del Mose”.

Questa mattina a Padova il ministro Paola De Micheli si è così espressa: “L’Autorità potrà costituire una società in house, che avrà compiti operativi. Sempre nella stessa norma ci sarà il rifinanziamento per la parte finale del completamento del Mose, e in quella norma si decide la messa in liquidazione del Consorzio Venezia Nuova, che ha un percorso che durerà nel tempo, nel mentre si costituisce l’Autorità e la società in house”.

“Quindi noi contiamo di tenere insieme questo meccanismo, anche perché abbiamo l’esigenza di valorizzare le professionalità che nel tempo si sono formate nella costruzione di questa grandissima opera pubblica. La presenza dei rappresentanti degli enti locali all’interno dell’Autorità è assolutamente garantita, e nelle prossime ore – ha concluso – verrà applicato il Decreto seguendo questo criterio di rappresentanza”.