Morto Antonio Catricalà. Si è suicidato in casa. Ultima ora

Antonio Catricalà è morto. Aveva 69 anni.

Ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed ex Garante dell’Antitrust, Catricalà si sarebbe suicidato in casa.

La scoperta questa mattina nella abitazione di Roma, nel quartiere Parioli.

Catricalà – comunica Repubblica da fonti investigative – si sarebbe suicidato sparandosi un colpo di pistola.

Il decesso è stato scoperto dalla moglie che si trovava in casa al momento dello sparo.

Antonio Catricalà è stato presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per sei anni, dal 2005 al 2011. E’ stato sottosegretario alla presidenza del Consiglio con il governo Monti. E’ stato segretario generale della presidenza del Consiglio dei ministri con il governo Berlusconi.

Al momento

non sono state divulgate ulteriori informazioni.

(foto da archivio: Antonio Catricalà)