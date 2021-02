Mobile letto a scomparsa, la magia di avere un letto in più in casa e non vederlo

Mobile letto a scomparsa, divano letto, o addirittura le vecchie reti pieghevoli che avevano i nostri nonni con i materassi in soffitta incartati alla bell’è meglio perché non prendessero troppa polvere.

Quante volte ci siamo trovati in una situazione di emergenza in cui si deve ospitare in casa qualcuno senza avere, non vogliamo dire una camera disponibile, ma neanche il letto disponibile.

Si tratta a volte di ospiti inattesi, di parenti un po’ invadenti o un po’ bisognosi, perché no.

Oppure del pigiama party di vostra figlia o di vostro figlio che tanto vi hanno chiesto di poter fare con l’amichetta o l’amico del cuore.

Il letto in tutti questi casi? Serve una soluzione d’emergenza!

IL DIVANO LETTO

Il divano letto è una soluzione ottimale se uno quella soluzione l’ha già preventivata in fase di arredamento di casa o del salotto.

Se devo cambiare il divano?

Posso senz’altro scegliere un divano letto che si trasforma in giaciglio in pochi secondi e quando non serve che lo siano sono degli ottimi e comodi divani a tutti gli effetti.

Ma se abbiamo già arredato casa? O se il divano ce l’abbiamo già e non abbiamo intenzione di cambiarlo?

MOBILE LETTO A SCOMPARSA

Non ci resta che una soluzione.

Che è più che decorosa, è dignitosa e pure elegante.

Un mobile letto, come si suol dire, “a scomparsa” ci farà spendere una piccola cifra e risolverà il problema una volta per tutte, perché potrà essere riutilizzato tutte le volte che si vuole.

Perché a “scomparsa”? Perché quando avrete finito di utilizzarlo si ripiegherà su se stesso diventando un elegante mobiletto in legno che si integrerà perfettamente con l’arredamento e “scomparirà” dalla vostra vista.

Come dire: un letto in più in casa per quando ci serve, se non mi serve è come non averlo. Una magia.

Tirarlo fuori? E’ un attimo: questione di 2-3 passaggi e il letto è pronto!

E’ resistente? Io ne ho usato uno nel luogo di lavoro per vent’anni e non ha mai avuto problemi. E pensare che era un modello ancora con le molle. Ora invece, fortunatamente, la base è formata da doghe in legno sotto il materasso: più resistenti e fisiologicamente studiate per essere adatte e confortevoli al corpo umano.

MOBILE LETTO A SCOMPARSA? OK ANDREA, MA DOVE LO VADO A COMPERARE?

Il vostro amico per lo shopping online vi viene incontro.

Sulla base dell’esperienza diretta, dei pareri raccolti in giro, e delle proposte trovate in rete le mie preferenze si sono orientate verso un paio di scelte.

Queste sono quelle che vi consiglio sicuro di fare un’ottima figura. Per darci un’occhiata cliccate sulle foto.

MOBILE LETTO A SCOMPARSA MARCA DOLCI SOGNI COMPLETO DI RETE E MATERASSO COLORE BIANCO



















Come al solito trattandosi di consigliare vado sul sicuro e sulla base di tanti anni di esperienza non posso non rivolgere le mie attenzioni ad Amazon, sempre in cima alla mia soddisfazione come serietà.Il mobile letto qui sopra ha un gradimento dei clienti praticamente massimo (4,5 su 5).Il prezzo è contenuto per un articolo robusto e salubre che comprende:Mobile letto con rete a scomparsa richiudibile dotato di rotelline dalle misure contenute (la struttura da chiusa misura solo 37×87 con altezza 103cm).Il mobile letto ha in dotazione la rete ortopedica a doghe in multistrato piegate a vapore. E’ completo di materasso con garanzia di Qualità Made in Italy e Materiali Atossici.Della stessa linea e marca, per chi ha difficoltà a collocare un mobiletto bianco, ecco la variante:oppure, quello personalmente da me acquistato, ecco la variante color legno:Un altro modello che mi ha colpito?Ve lo presento qui sotto. Senza entrare nel merito della qualità (ottima per entrambi i prodotti) qui si parla di gusto e di design.Purtroppo nell’arredamento moderno e post-moderno del mio attuale appartamento non sarebbe stato la stessa cosa, ma se avessi abitato ancora nella casa dei miei genitori, con mobili antichi e “in stile” la mia scelta sarebbe caduta su:Oggetto splendido e costruito al 100% made in Italy con vero legno. La rete in faggio, ortopedica, e materasso incluso. Finitura idrorepellente per i piccoli inconvenienti domestici, e un design classico che si colloca facilmente anche negli arredamenti più eleganti.Mobili letto a scomparsa? Sicuri, pratici e funzionali, ormai.Vi ho presentato i modelli sui quali ricade la mia preferenza. Se ne avete voglia scrivete le vostre impressioni nell’area commenti qui sotto.Un saluto dal vostro Andrea.