Milva si è spenta. Ultima ora

Milva, grande cantante e attrice, è morta.

Considerata la «rossa» della musica italiana, si è spenta oggi dopo una lunga malattia.

Milva, al secolo Maria Ilva Biolcati, aveva 81 anni.

E’ stata cantante e attrice teatrale italiana.

Nata a Goro ( per questo soprannominata la “pantera di Goro” ) il 17 luglio 1939 ha avuto un enorme successo in Italia ma anche all’estero, tanto da offuscare in determinati momenti la popolarità di Mina negli anni d’oro.

Milva ha trionfato sui palcoscenici di ogni del globo.

Era molto amata in Germania, tanto da essere adottata e considerata un artista di “casa”,

Ha pubblicato con successo dischi anche in Francia, Giappone (26ª tournée più redditizia nel 2008), Corea del Sud, Grecia, Spagna e Sudamerica.

Dotata di grande carisma interpretativo, ha venduto oltre 80 milioni di dischi in tutto il mondo.

Milva ha esordito nel 1959 vincendo un concorso per voci nuove indetto dalla RAI.

L’anno successivo, nel 1960, debutta al festival di Sanremo dove arriva terza con la canzone “Il mare nel cassetto”.

Sarà da quel preciso momento che pubblico e critica avranno consapevolezza delle sue grandi doti vocali.