Mestre, uomo residente a Mestre trovato morto

Alle ore 7:30 di oggi, 22 dicembre, in corrispondenza dello svincolo per inversione di marcia di Via della Libertà situato all’altezza del cavalcavia di Mestre, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo.

L’uomo, italiano, classe ’44, residente a Mestre, presentava ferita al capo, verosimilmente dovuta ad una caduta dal sottopasso pedonale.

Ad esito dell’intervento del medico legale non sono stati evidenziati segni di colluttazione o di violenza fisica.

Sono in corso tutti gli approfondimenti necessari a ricostruire l’esatta dinamica del fatto.