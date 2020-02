Mestre, rapina in tabaccheria pistola alla tempia in via Poerio: preso in tre minuti

“Rapina con pistola in tabaccheriaa Mestre, in via Poerio”.

Questa la segnalazione che alle 18:15 di ieri è arrivata alla sala Operativa della Questura di Venezia.

3 minuti: è questo il tempo che ha impiegato la volante di zona ad arrestare il rapinatore.

L’uomo, K.G., cittadino albanese di 30 anni, ha già alle spalle un passato criminale violento: pluripregiudicato, è già noto alla Squadra Mobile di Venezia che lo ha arrestato nel 2008 come responsabile, con un complice, per l’omicidio di una giovane prostituta ungherese il cui corpo era stato gettato fuori dal loro furgone sull’autostrada A4 direzione Portogruaro ed era stato recuperato straziato da ripetuti investimenti dei mezzi pesanti in transito.

Ieri pomeriggio il giovane era entrato in tabaccheria, puntando una pistola alla tempia del responsabile, minacciando la compagna, e facendosi consegnare l’incasso di circa mille euro in contanti.

Le urla della donna hanno però attirato i passanti, che hanno chiamato il 113, mentre il rapinatore si dava alla fuga lanciando del denaro per distrarre i passanti e togliendo il cappello di lana dalla testa nel tentativo di confondersi nella folla.

Tutti i tentativi, però, sono stati vani: l’uomo, a tre minuti dalla chiamata al 113, è stato circondato dagli agenti delle Volanti, che lo hanno immediatamente bloccato.

Addosso all’uomo è stato ritrovato l’incasso portato via, nonché la pistola utilizzata, che è risultata essere un’arma giocattolo, ma con canna di alluminio e priva di tappo rosso.

Il rapinatore pluripregiudicato è stato arrestato e condotto presso il carcere di Santa Maria Maggiore.