Mestre, incidente in via Rampa Cavalcavia poco fa, due feriti

Incidente in via Rampa Cavalcavia a Mestre poco fa. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prima delle 17 per uno scontro tra un mezzo pesante e un’auto, che si è rovesciata.

Nell’incidente sono rimasti feriti una donna e un uomo che erano a bordo dell’auto.

I pompieri hanno messo in sicurezza la vettura, mentre la coppia che si trovava all’interno dell’auto era già stata presa in cura dal personale sanitario del Suem per essere trasferita in ospedale.

La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.