Memo Remigi torna con “Comoshapira” feat Nartico

Memo Remigi, dopo aver stupito il pubblico per dinamicità e istrionismo con le sue costanti partecipazioni televisive a programmi fra i quali: “Propaganda Live” su La7 e “Oggi è un altro giorno” su Rai1, in occasione del suo 83esimo compleanno, giovedì 27 maggio, presenta il nuovo singolo accompagnato dal videoclip: “Comoshapira” feat Nartico.

Il brano, disponibile in radio e in digitale da venerdì 28 maggio, anticipa la pubblicazione dell’album, prevista per il prossimo autunno.

Memo Remigi, pseudonimo di Emidio Remigi, cantante gentiluomo del panorama musicale italiano nonché autore di brani evergreen quali “Innamorati a Milano”, “Io ti darò di più”, “La notte dell’addio”, “Gocce di luna”, per questa occasione mostra una inedita parte di sé, interpretando un brano singolare e dal sound incalzante, coinvolgente, estivo.

La storia autoriale di Memo Remigi incontra il talento di Nartico, giovane cantautore della scena indie, ed è subito magia. Si torna a cantare l’amore, ma questa volta in una chiave inedita, moderna e dinamica, facendoci vivere le grandi passioni e i sentimenti attraverso un caliente reggaeton: “Nella Plaza del Sol se ci penso sai ti vedo ancora, tu che arrivi così con il tuo vestito bianco e un fiocco viola. Com’è stato non so, tutto così all’improvviso, Tu avevi però le chiavi del paradiso”.

Comoshapira è una parola nonsense in linea con il personaggio televisivo che Memo in questi ultimi anni ha proposto al pubblico: uno spiccato humor misto alla sua eleganza, capace di essere sempre contemporaneo: al pianoforte, come nelle strade d’Italia a prodigarsi in interviste surreali, tanto da guadagnarsi uno spazio “virale” sui social.

Comoshapira è prodotto da Clodio Music e scritto da Remigi-Nartico, per le edizioni musicali Clodio Management & Novalis. La produzione artistica è a cura di Francesco Morettini e Luca Angelosanti per Casamusica. L’arrangiamento è di Francesco Morettini, le chitarre di Antonello D’Urso, il mix e il mastering di Paolo Chiari.

Comoshapira è anche un neoromantico videoclip – per la regia di Davide Legni – che, attraverso il susseguirsi di immagini davvero eloquenti e un meraviglioso corpo di ballo grazie alle coreografie del mitico Enzo Paolo Turchi e ai suoi bravissimi ballerini: Cristina Da Villanova, Felice Lungo, Federica Della Pelle, Francesco De Simone, Tiziana Cardella e Mario Giuseppe Uzzi, riesce a far vivere con grande intensità le emozioni che solo un cantante dalla vocalità elegante come Memo Remigi può trasmettere con un ritmo incisivo e la trasversalità di Nartico, intenso con le sue incursioni dal fraseggio intenso e modernissimo.