Maurizio Battista in “30 anni e non li dimostra” al Teatro Goldoni di Venezia

Maurizio Battista sarà al Teatro Goldoni di Venezia il 14 maggio (ore 21) prossimo con lo spettacolo “30 anni e non li dimostra”, organizzato da Veneto Spettacolo in collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto.

Maurizio Battista ripercorrere i suoi trent’anni di carriera, rivive l’Italia degli ultimi decenni, con i suoi vizi, le sue virtù e le sue mode. Musica, giochi, tecnologie, rapporti personali e mille altre situazioni della nostra vita, hanno subito dei cambiamenti epocali.

Maurizio con la sua arguzia cercherà di capire se la nostra società si sia involuta o evoluta, per farci divertire con questo spaccato dell’Italia a specchio nella sua vita personale anch’essa decisamente cambiata di pari passo con i tempi.

Sarà uno spettacolo in cui i suoi ricordi personali si fonderanno con quelli di tutti, evocando situazioni ed esperienze che ci hanno portato ad oggi. Come nella migliore tradizione italiana, il comico guarda le cose dal proprio angolo particolare, grazie alla capacità di cogliere il lato buffo delle cose e alla propria spiccata autoironia, confeziona uno spettacolo allegro, talvolta amaro, ma sempre molto divertente.

La scenografia, costituita per la maggior parte da un imponente ledwall (unico nel suo genere), sarà parte del racconto stesso, evocando con filmati e immagini la storia degli ultimi trent’anni. Non mancheranno, come contrappunto, temi modernissimi e tuffi nel passato più remoto, perché l’evoluzione continua della realtà personale di Maurizio va di pari passo con il cambiare della società.

Maurizio Battista: Teatro Goldoni di Venezia il 14 maggio (ore 21)con

“30 anni e non li dimostra”

Biglietti:

platea e prima galleria 45€ + diritto di prevendita

seconda e terza galleria e palchi 40€ + diritto di prevendita

terza galleria 35€ + diritto di prevendita

Ridotto abbonati TSV:

platea e prima galleria 35€ + diritto di prevendita

seconda e terza galleria e palchi 30€ + diritto di prevendita

terza galleria 25€ + diritto di prevendita

Prevendite:

On line e punti vendita Ticketone

e

Biglietteria Teatro Goldoni:

Da martedì a sabato 10.00/18.30

Nei giorni di spettacolo dalle 10.00 a inizio spettacolo

Domeniche con spettacolo dalle 15.00 a inizio spettacolo

Lunedì CHIUSO (nei giorni di spettacolo aperto dalle 10.00 a inizio spettacolo)

tel. 041.2402014

info.teatrogoldoni@teatrostabileveneto.it

(foto: Maurizio Battista, credits: Pasquale Carbone)