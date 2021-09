Marghesarà il nuovo album dei Maestral

E’ uscito il nuovo album “Marghesarà”. Presentazione venerdì all’Argo 16.

Dopo l’anticipazione del singolo “Par ti” uscito per la Festa del Redentore del Luglio scorso, i Maestral hanno pubblicato il loro progetto discografico intitolato “Marghesarà” disponibile in tutti gli store digitali ed in formato CD.

La band lo presenterà ufficialmente venerdì 24 settembre presso l’Argo 16 di Marghera (Via delle industrie 27/5, inizio ore 21:00, ingresso libero con g.p., opening act NicolaLotto).

I Maestral, nati dalle ceneri dei Disincanto, sono un gruppo veneziano con alla voce Sergio Renier, alla fisarmonica e bandoneon Walter Lucherini, Riccardo De Zorzi al basso e chitarre e Uccio Rizzo alla batteria, ed hanno un chiaro intento: emozionare con nuova musica di qualità cantata in dialetto veneziano.

«Il titolo nasce da un gioco di parole che trasforma il nome Marghera (Mar ghe gera – C’era il mare) declinandolo al futuro – afferma la band – All’interno della canzone che dà il titolo al disco abbiamo avuto il piacere di ospitare il cantautore Gualtiero Bertelli. Il testo vuole essere un augurio di riscatto per un territorio che ha pagato a caro prezzo l’industrializzazione degli ultimi decenni»

Clicca qui per vedere il video di “Par ti”.

I Maestral sono: Sergio Renier, cantautore, negli anni novanta era il front-man del gruppo rock Moofloni, solista nel Venice Gospel Ensemble diretto dal maestro Luca Pitteri, con cui ha cantato in numerosi concerti e partecipato ad innumerevoli trasmissioni televisive, accompagnando in qualità di corista artisti come: Michael Bublè, Andrea Bocelli, Brian May e altri. Ha fatto parte tra l’altro del cast del musical “ Federico ll ” di Antonio Maiello, produzioneDavid Zard.

Walter Lucherini, suona la fisarmonica, il bandoneon e le tastiere. Sono molteplici le collaborazioni con artisti del territorio veneziano e non solo, dalla musica classica, al jazz, al tango argentino. Con Giovanni Dell’Olivo lavora negli spettacoli: ‘Kociss’, “Addio a Ulisse” e nell’ultima produzione “Memorie di Atlantide”, rappresentate in importanti teatri. Ha all’attivo oltre 15 produzioni discografiche. E’ fondatore e solista al bandoneon del gruppo Tragos de Tango nel nuovo album “Mirada Fatal” 2021.

Riccardo De Zorzi, negli anni ’90 chitarrista del gruppo rock Moofloni, successivamente lavora come tecnico del suono e produttore-arrangiatore sino ad aprire un proprio studio di registrazione da cui passano alcuni dei più noti musicisti italiani. Segue inoltre come tecnico al mixer il giornalista Gian Antonio Stella e il musicista Gualtiero Bertelli negli spettacoli “L’Orda” e “Il maestro magro”. Ha preso parte alla realizzazione del progetto Unfolk di Alessandro Monti e Kevin Hewick in qualità di musicista e ingegnere del suono.

Uccio Rizzo, insegnante di batteria, da vent’anni si esibisce con una delle più prestigiose tribute band di Vasco Rossi con cui ha all’attivo innumerevoli concerti. Negli anni ha collaborato con numerosi musicisti di Vasco Rossi quali Andrea Innesto, Claudio Golinelli, Clara Moroni, Alberto Rocchetti, Diego Spagnoli, Riccardo Mori, Maurizio Solieri, oltre a Riki Portera (chitarrista degli Stadio e Lucio Dalla).

Nelle sessioni dal vivo si aggiunge il quinto musicista Nicola Gomirato alle chitarre.

Tracklist “Marghesarà”

01. Carneval; 02. Par ti; 03. Gastu mai Pensà; 04. Marghesarà (feat. Gualtiero Bertelli); 05. Frontiera; 06. Na luna; 07. Venezia; 08. De sta città; 09. Canzone per Giorgio (instrumental)