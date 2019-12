Marghera, irruzione nella casa del sesso con prostitute cinesi: casa d’appuntamenti sequestrata e titolari denunciati vicino a via Fratelli Bandiera.

Gli agenti hanno fatto irruzione ieri, proprio mentre le giovani stavano “lavorando” con alcuni clienti.

L’immobile usato come casa d’incontri si trova al piano terra di un immobile a Marghera, dove una volta c’erano due negozi, a pochi passi da via Fratelli Bandiera. Locali che venivano utilizzati da mesi per sesso a pagamento con giovani donne di nazionalità cinese. Il tutto gestito da connazionali.

Un giro di prostituzione che da ieri è stato smantellato: le ragazze in abitini attillati accoglievano i clienti e li facevano accomodare all’interno dei locali.

Difficile che la casa del piacere passasse inosservata e nessuno notasse che qualcosa di strano stava accadendo in quel vecchio stabile. Tanto che le prime segnalazioni alla polizia locale partono proprio dai cittadini preoccupati e infastiditi dal quel continuo via vai, anche in orario serale e notturno: uomini che arrivano a tutte le ore davanti a quelli che in passato erano due negozi, vengono accolti e accompagnati all’interno delle stanze per gli appuntamenti da giovani donne cinesi in abiti succinti.

Gli appuntamenti con le ragazze si fissavano grazie a numeri telefonici pubblicizzati su siti per incontri sessuali.

Le indagini partono l’estate scorsa ma, come spesso accade in questi casi – spiegano dalla Polizia locale – le ragazze erano poi state spostate e l’attività si era interrotta.

Dopo una serie di appostamenti gli agenti del Nucleo operativo accertano l’attività di prostituzione da parte di titolari di nazionalità cinese che non hanno la titolarità dei luoghi occupati.

I contatti tra i clienti e le prostitute, scoprono gli agenti, avvengono tramite alcune utenze telefoniche che vengono appunto pubblicizzate su siti “specialistici”.

L’attività di sesso a pagamento si era solo momentaneamente interrotta e, qualche giorno fa, grazie ad informazioni raccolte dalla Polizia locale che non ha smesso di indagare, si scopre che la casa d’appuntamenti ha riaperto le porte e le giovani hanno ricominciato ad incontrare i clienti, così gli agenti decidono di intervenire.

Nel pomeriggio di ieri, tra le ore 16 e le ore 16.45, ci sono due giovani donne presenti all’interno del bilocale: ricevono tre clienti, in rapida successione.

Immediatamente scatta l’irruzione della Polizia locale, che ha proceduto, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, al sequestro preventivo dell’immobile.

Le due donne, trentacinquenni, non avevano documenti di riconoscimento e non erano in possesso delle chiavi di casa, in modo da non potersi allontanare contemporaneamente, e rendere quindi il “servizio” nella casa del piacere sempre fruibile all’utenza. Un cittadino cinese è stato denunciato all’Autorità giudiziaria.

Il Corpo di Polizia Locale ha messo a segno un nuovo intervento di sicurezza urbana a Marghera.