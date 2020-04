Marghera, ancora troppa gente in giro per le strade. Lettere

Non bastano i continui appelli da parte di virologi per sensibilizzare i cittadini a restare a casa, come non basta

l’ordinanza regionale e i decreti del governo.

Ci sono ancora troppe persone che vanno a passeggio con il cane, con il passeggino, con i bambini superando di gran lunga il limite consentito di 200 mt.

La cosa fa scatenare una guerra tra chi rispetta e chi non rispetta arrivando a insultarsi tra di loro.

“Sarà una guerra se non si mettono delle regole – spiega il consigliere leghista Pegoraro Andrea – è l’ennesima volta che mi arrivano segnalazioni da parte dei cittadini la quale denunciano che ci sono ancora tante persone che non rispettano le regole comportandosi come fosse un periodo normale”.

Alla fine Pegoraro ha deciso di presentare una mozione in municipalità per chiedere al comune di adottare un’ordinanza per effettuare più controlli da parte della polizia locale.