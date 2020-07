Manuel Tiffi lascia Venessia.com e si candida con la lista Fucsia

Manuel Tiffi lascia lo storico gruppo Facebook cittadino “Venessia.com” per candidarsi alle prossime elezioni amministrative di Venezia come consigliere comunale della lista Brugnaro.

A tenere vivo il gruppo Facebook, soprattutto dopo la scomparsa di Stefano Steve Soffiato, ci sarà l’irriducibile Matteo Secchi, ma non più il compagno di mille avventure e battaglie che ha deciso di lanciarsi nella politica.

“Era una delle regole che ci eravamo dati, da sempre, nel gruppo di Venessia.com – spiega Secchi con una punta di malinconia – se qualcuno voleva candidarsi, dove lasciarlo. E’ un gruppo che ha sempre avuto una grande pluralità di anime e consensi, apolitico, da qui la decisione di rispettare questa regola e lasciarlo”.

La decisione di candidarsi in Consiglio Comunale ha però un obiettivo legato al gruppo: “Portare avanti le battaglie che da sempre abbiamo sostenuto con Venessia.com, come la residenzialità, il rilancio del turismo e la sua gestione. Mi viene in mente, ad esempio, il progetto “Pass for Venice” realizzato da Andrea Casadei, che a mio parere potrebbe essere valido per la gestione dei flussi”.

L’arruolamento nelle fila fucsia è avvenuto nei giorni scorsi, e dopo la conferma è arrivata l’ufficialità: “Ci provo – commenta Tiffi – lavoro nel turismo e punto al rilancio del settore, soprattutto dopo un momento terribile come quello che stiamo vivendo in questo momento”.