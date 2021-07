Maltempo da emergenza domenica pomeriggio. 70 chiamate ai vigili del fuoco tra Venezia e Padova

Sono stati oltre 70 gli interventi dei vigili del fuoco a fronte di oltre 200 chiamate per il maltempo che ha interessato dal tardo pomeriggio di domenica diversi comuni della provincia di Padova e Venezia.

Pioggia e forti folate di vento si sono abbattute anche a Lido e a Mestre con strade e piani terra allagati “Come se fosse arrivata l’acqua alta” hanno raccontato testimoni.

A causa del numero delle chiamate il dispositivo di soccorso è stato rinforzato con il trattenimento in turno del personale smontante: in pratica chi era giunto a fine turno ha continuato a lavorare.

Numerosi gli interventi effettuati per prosciugamenti di scantinati, garage e taglio rami e piante pericolose.

Molte richieste di soccorso si sono risolte con il miglioramento delle condizioni meteo.

Le ultime operazioni dei vigili del fuoco si sono concluse questa mattina.

Il maltempo ha colpito in particolare i comuni di: Dolo, Stra, Mira, Venezia-Mestre, Martellago, Spinea, Pianiga, Eraclea, Jesolo, Padova, Abano, Casalserugo, Vigonza.