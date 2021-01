Maltempo sull’Adriatico, su il Mose a Venezia. La previsione per domani

Il bollettino: “Il perdurare di condizioni meteo marine avverse sull’alto Adriatico ha fatto decidere il sollevamento delle barriere del Mose a Venezia”.

Il sistema è entrato in funzione circa due ore prima della mezzanotte.

Lo precisa sul proprio sito l’ufficio del Commissario straordinario per il Mose.

Il monitoraggio dell’evoluzione delle cattive condizioni meteo – si sottolinea – proseguirà anche per i prossimi giorni, al fine di verificare la possibilità, se necessario, di nuovi sollevamenti del sistema Mose.

Per stamattina, intorno alle 6,

era prevista a Venezia una punta di acqua alta di 115 centimetri.

Con il passare dei minuti, le conferme.

Niente sirene o problemi particolari: a Venezia il Mose è entrato in azione provocando una differenza che si rappresenta in questi due valori: in mare 105 cm e in città 81.

105 centimetri misurati alle ore 6.15, alla diga del Lido.

La quota rilevata invece alla Punta della Salute – il cosiddetto medio mare – è rimasta intorno a 80-81 centimetri. L’alta marea è dovuta al veloce passaggio sull’Alto Adriatico di un minimo depressionario.

L’Ufficio maree del Comune di Venezia prevede un’altra massima di 100 centimetri alle ore 7.10 di domani.

(Nella foto: Piazza San Marco alle 8.30 di oggi, sabato 23 gennaio 2021)