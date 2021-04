Malore fatale in bicicletta a Lido e due giovani picchiano vigile perché non possono passare

Malore fatale in bicicletta a Lido di Venezia.

Roberto Romano, 65enne, residente a Lido, mentre attraversava un tratto di strada del Lungomare Marconi, è improvvisamente stato colto da un malore.

Sul posto è arrivata l’autoambulanza e i vigili del Lido che hanno chiuso il tratto di strada per permettere i soccorsi.

Nonostante la tempestività di questi ultimi, però, il 65enne non si è ripreso ed ha esalato il suo ultimo respiro verosimilmente per un infarto.

La strada è dunque rimasta ancora chiusa per un po’ attorno alle 19 per il coordinamento tra la pattuglia intervenuta e il magistrato di turno per i rilievi e gli accertamenti di rito.

Roberto Romano lascia così nello sconforto la famiglia, con le amate nipoti, e tutti quanti avevano avuto occasione di conoscerlo. Operatore commerciale di vetrerie a Murano, stimato nella comunità, parlava molte lingue e la sua opera è stata sempre apprezzata anche nell’ambito della comunicazione.

Mentre il dramma si consumava, però, un altro fatto incredibile accadeva a bordo strada in via delle Sirene.

Un agente della Polizia locale di Venezia è stato preso a pugni mentre deviava il traffico impedendo il passaggio ai mezzi nel tratto interessato dalla tragedia.

L’agente è stato portato all’ospedale mentre due giovani (un uomo di 27 anni e un minore di 17 anni) si sono dati alla fuga ma il loro anonimato durerà poco.

La “colpa” dell’operatore è stata proprio quella di aver tenuta chiusa la strada e tutto stava scorrendo regolarmente fino all’arrivo dei due in un monopattino.

I due insistevano per passare cominciando ad alzare i toni, così l’operatore ha chiesto i documenti per identificarli.

Purtroppo la richiesta ha acceso gli animi dei due ancora di più che in un attimo sono andati su tutte le furie e lo hanno colpito con schiaffi e pugni fino a farlo cadere a terra.

Pochi secondi di aggressione e poi sono scappati.

L’agente è stato portato al SS. Giovanni e Paolo dove gli è stata riscontrata la frattura della mandibola.

Le testimonianze, intanto, hanno portato all’identificazione della coppia violenta.

I due, entrambi residenti a Lido, dovranno ora rispondere di lesioni e aggressione a pubblico ufficiale.