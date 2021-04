Lido, milleduecento anziani vaccinati in due giorni

Lido di Venezia: nella palestra dell’ex Liceo Severi tra oggi e ieri sono state eseguite mille e duecento vaccinazioni. “Anche al Lido di Venezia l’Ulss 3 Serenissima – spiega il Direttore Generale Edgardo Contato – ha voluto portare il vaccino là dove sono i cittadini. Non è semplice organizzare sessioni straordinarie, ma con l’aiuto delle autorità locali e della Protezione Civile anche qui al Lido di Venezia in questa doppia giornata tutto ha funzionato al meglio. Alla fine della sessione di oggi saranno quasi mille e duecento le persone vaccinate, visto che nella giornata di ieri sono state effettuate 576 somministrazioni, e altrettante sono previste per la giornata odierna”.

“Abbiamo convocato in questo punto – spiega il Direttore Generale Contato – persone anziane che hanno potuto avere il loro appuntamento utilizzando la modalità dell’adesione attraverso il sito dell’Azienda sanitaria, con specifici slot a loro dedicati. Qui al Lido, che ha una popolazione molto numerosa, non è stato possibile, ovviamente, vaccinare tutti gli over 80, come invece abbiamo fatto a Pellestrina e a Burano; ci ripromettiamo però di ripetere queste giornate di disponibilità straordinaria anche nelle prossime settimane, offrendo così un’altra occasione alla cittadinanza del Lido”.

Il Direttore Generale Contato ha visitato questa mattina il punto all’ex Severi insieme al Presidente della Municipalità, Emilio Guberti, e si è soffermato per un breve ringraziamento agli operatori dell’Ulss 3 Serenissima e ai volontari della Protezione Civile impegnati nell’accoglienza e nella sorveglianza intorno alle operazioni.

(foto: un momento delle vaccinazioni. In piedi, con la cravatta rossa, il direttore dell’Ulss 3 Serenissima, dott. Edgardo Contato)