Come liberarsi dai ladri: un libro gratuito per aiutare chi vive nelle case con giardino

La Federazione Italiana Cani da Guardia, presieduta da Ezio Maria Romano, per aiutare le famiglie italiane, sempre più a rischio dal pericolo dei furti e delle rapine in casa promuove un’altra iniziativa.

E’ infatti ora disponibile un libro di 194 pagine che chiunque può richiedere gratuitamente scrivendo a info@canidaguardia.com .

Quasi ogni giorno, i media riportano notizie di furti e rapine che avvengono nelle nostre abitazioni, specialmente se si tratta di ville indipendenti con giardino e di case in campagna.

Spesso sono vere e proprie bande armate a fare irruzione nelle proprietà, a malmenare i malcapitati e a tenerli in ostaggio per ore con l’intento di scoprire dove si nasconde il loro patrimonio ma, la cosa più inquietante che sta accadendo in occidente, è che chiunque abiti in una casa con giardino, pur non essendo ricco, può trovarsi da un momento all’altro alle prese con qualche balordo disposto ad infierire con violenza anche solo per un misero bottino.

I politici promettono più sorveglianza, qualcuno si propone di formare comitati di quartiere per difendere le zone più colpite, le Forze dell’Ordine si lamentano di avere le mani legate e non poter agire come vorrebbero, nel frattempo però, chi alla sera rientra a casa dopo una giornata di lavoro, tutto può fare tranne considerarsi al sicuro nella propria abitazione.

Fino a pochi anni fa, sembrava che i reati peggiori accadessero solo nelle periferie delle grandi città mentre oggi, anche nelle zone rurali più dimenticate dove un tempo non esisteva il minimo problema di sicurezza, ci si può trovare costretti a vivere momenti di terrore.

Chiunque si introduca oggi nelle nostre case per rubare, non ha più il minimo timore dell’antifurto, né teme di essere ripreso dalla videosorveglianza o tanto meno di essere colto sul fatto dai proprietari e, qualora venisse anche acciuffato “con le mani nel sacco”, non correrebbe grandi rischi con una Legge così tollerante a questa tipologia di reati.

Secondo questa teoria, solo un sistema è davvero garanzia per fermare definitivamente la delinquenza che vuole eludere le nostre recinzioni: inserire una coppia di efficienti cani da guardia.

Per i ladri e i rapinatori, non c’è nulla di peggio di due cani da guardia capaci di scovarli ancor prima di quando stanno per entrare nella proprietà; è necessario però che non siano cani qualsiasi, bensì animali particolarmente dotati e abili nelle loro mansioni.

Il cane da guardia è il sistema più antico in assoluto che l’uomo utilizza da millenni per difendere la sua proprietà e proteggere la sua famiglia contro il pericolo delle intrusioni, l’unico a funzionare realmente fin dai tempi più remoti, quando chi entrava nelle case per saccheggiarle era ben più spietato di oggi.

Il vero segreto è solo capire quale tipologia di cani da guardia sia necessario adottare come crescerli, come gestirli per mantenerli affidabili con la famiglia ed efficienti contro i ladri.

Nel libro che la Federazione vi regale, troverete ciò che vi serve.

Romano Ezio Maria:

nato in Piemonte nel 1961, allevatore e docente cinofilo, autore di vari libri sui cani ed esperto di Sicurezza Abitativa Anticrimine, studia da anni il carattere del cane come animale idoneo per la custodia del territorio e la protezione della famiglia.

Fondatore della FICG – Federazione Italiana Cani da Guardia, della FEDERGUARD – International Guard Dogs Association e dell’Istituto di Cinofilia Naturale.

Ha svolto molte ricerche sui cani e sui lupi in tutti gli stati dell’Asia centrale, in Iran, in Mongolia, In Nepal, in Tibet, in Anatolia, in Caucaso, in India, in Africa e negli USA.