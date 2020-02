Riapertura scuole: “Sono una mamma veneziana, chiedo a Brugnaro…”. Lettere

Buongiorno sono una mamma veneziana.

Chiedo al sindaco Brugnaro se per favore ci può permettere di trovare una soluzione per stare a casa con i figli con la chiusura delle scuole.

Credo che non sia corretto usufruire delle nostre ferie in questa situazione poiché le ferie servono per ripristinare le batterie grazie.

E faccio anche la domanda per la quale mi aspetto una risposta:

Come mai gli uffici comunali non rimangono chiusi come le scuole dato che il virus necessita ancora di contenimento?

Sì ringrazia per l’attenzione e la cortesia di dare delle risposte prima della termine del virus.

Cordialmente,

signora di Venezia.

Grazie