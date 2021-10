L’Esercito per controllare la movida? Non serve se l’Amministrazione fa il suo dovere

I residenti che abitano nelle zone prese d’assalto tra Rialto e Campo Santa Margherita non ce la fanno più.

Le immagini che sono circolate in questi giorni parlano chiaro.

Oltre al disagio per i residenti a causa di rumore e sporcizia, si devono aggiungere i problemi di carattere sanitario per gli assembramenti e lo scarso uso dei dispositivi di protezione come le mascherine.

Invocare l’esercito come fa l’assessore Tosi è totalmente fuori luogo: basterebbe che il Comune facesse il suo dovere.

Controlli sugli assembramenti e sugli orari, pulizia costante.

Ed è ovvio che con 2 vigli, come sostiene l’Assessore Costalonga, a Santa Margherita si può fare ben poco. Ricordiamo che dal 2014 al 2020 nei sestieri di Dorsoduro, Santa Croce e San Polo si è invece passati da 12 a 5 unità di polizia municipale.

Basterebbe assumere più personale anziché invocare l’aiuto dell’esercito.

Monica Sambo

Stefania Bertelli