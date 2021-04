Lavoratori Actv bloccano Ponte della Libertà e non si spostano finché non arriva il direttore Seno

Lavoratori Actv in sciopero hanno bloccato oggi il Ponte della Libertà che collega Venezia a Mestre.

Una lunga coda di auto ha ben presto intasato il Ponte Littorio in direzione Venezia.

Il blocco è avvenuto oggi tra le 13 e le 14, come riportato dall’Agenzia Dire.

I lavoratori Actv che hanno aderito allo sciopero indetto dal sindacato Sgb hanno occupato la sede stradale a qualche centinaio di metri da Piazzale Roma bloccando il passaggio.

La Polizia locale ha quindi deviato il traffico verso il Tronchetto, mentre la Polizia di Stato e la Digos sono intervenute per disperdere i manifestanti.

Nemmeno l’intervento del dirigente della Questura Eugenio Gomiero, però, vicario del questore, ha convinto i lavoratori a liberare la sede stradale, anzi: i propositi parevano più fermi che mai.

Dopo le sue parole i manifestanti si sono seduti, bloccando il traffico sia in entrata che in uscita da Venezia.

Al che è arrivato il direttore del gruppo Avm/Actv, Giovanni Seno, che ha preso in mano il microfono per parlare ai manifestanti.

Il dirigente ha preso l’impegno a portare anche Sgb al tavolo con il sindaco Luigi Brugnaro, chiesto (e pare ottenuto) dalle altre organizzazioni sindacali.

I lavoratori hanno allora liberato il ponte della Libertà, ma le ripercussioni sul traffico, complice anche l’assenza di molte corse del trasporto pubblico saltate per lo sciopero tra le 13 e le 15, sono proseguite a lungo.

