La Spezia batte il Venezia a Sant’Elena

La Spezia rende amaro il debutto al Sant’Elena del Venezia FC stagione 2021-2022.

2-1 per i liguri che vincono in trasferta con un gol al 93′.

Sportivamente va riconosciuto che La Spezia ha un 11 molto ben organizzato ed ha segnato due gol bellissimi, talmente belli da sembrare fortunati.

Bastoni al 13′, sugli sviluppi di un fallo laterale, calcia di prima di sinistro e da fuori area fa sbattere la palla sull’angolino alto alla sinistra di Maenpaa.

Altrettanto bello il gol vittoria di Bourabia al terzo minuto di recupero, subentrato al 77′ al posto di Maggiore. L’azione inizia da una rimessa del suo portiere, un rimpallo e la palla sul destro viene calciata violentemente da fuori area alla destra dell’estremo difensore lagunare che sfiora solo.

In mezzo la rete che illude di Ceccaroni, quella che al 58′ riporta i lagunari al temporaneo pareggio.

L’ex spezzino si inserisce su un calcio di punizione calciato da Busio e spizzica di testa mettendola lì dove Zoet non arriva.

Partita a fasi alterne, venezia titubante nel primo tempo. Più aggressivo nel secondo.

Veloce ma evanescente Johnsen, un po’ nascosto Okereke.

Poi la mossa tattica che ha svoltato la partita è stato l’allargare gli esterni di centrocampo e di attacco, allargando le maglie del centrocampo veneziano.

Mazzocchi, in particolare, sembrava un treno sulla fascia destra.

Il Venezia continua la sua fatica nel fare rete, con il gol costruito su palla inattiva.

Bella la cornice di pubblico che, nonostante le prescrizioni covid, era pieno per un quarto con 3688 spettatori presenti sulla capienza di 5500.

Il Venezia ha riabbracciato la serie A al Penzo, stadio rinnovato e che ha ricevuto il via libera pochi giorni prima della partita. Ma dopo 19 anni deve ancora diventare un ritorno dolce.