Juve Stabia-Venezia amara per i nostri in trasferta.

La partita non ha avuto nessuna apertura per i lagunari che, alla fine, escono sconfitti per 2-0.

L’incontro riguardava la 17/a giornata del campionato di serie B ed era uno scontro diretto per le parti basse della classifica.

Il Venezia a Castellammare di Stabia ha visto andare in gol Bifulco al 1′ del primo tempo e Forte al 17′ del secondo.

Ora gli arancioneroverdi si trovano risucchiati al quart’ultimo posto, in piena zona retrocessione.