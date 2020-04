Io il governatore Zaia proprio non lo capisco. Lettere

Io il governatore Zaia proprio non lo capisco.

Prima ha decretato a livello locale le chiusure dei supermercati domenicali contro ogni parere dei tecnici che consigliavano orari più spalmati possibile (qualcuno consigliando anche aperture notturne) per evitare al massimo gli assembramenti negli orari di apertura.

Poi improvvisamente, di sua iniziativa, mi apre i locali da asporto: gelaterie, ristoranti, pizzerie e take-away in genere.

Risultato: sabato 25 aprile, festivo di una bella giornata di sole, nessuna coda davanti ai supermercati perché erano chiusi, ma coda davanti alle gelaterie.

In alcune gelaterie, come quella vicina a casa mia, decine e decine di persone immobili in coda ad aspettare per portare a casa una vaschetta di gelato.

Ma a quel punto che differenza c’è tra la coda davanti al supermercato e la coda davanti alla gelateria? Senza ripetere che l’apertura del supermercato era consigliata al massimo dell’estensione per evitare gli assembramenti come ricordato prima.

Si rende conto Zaia dell’incongruenza di gente in coda davanti ai locali da asporto e l’impossibilità di fare la spesa perché i supermercati devono tenere chiuso comporta che i clienti di oggi dovranno sommarsi a quelli di domani?

Ma io penso anche all’imbarazzo che può aver creato alle forze dell’ordine che erano costrette a controllare le persone a spasso per strada (le limitazioni sono ancora in piedi, mi pare) e sentirsi rispondere: “vado a comprarmi un gelato, Zaia ha detto che posso”.

Naturalmente i furbi sceglieranno la gelateria più distante da casa pur di fare la passeggiatina. Nessuna prescrizione specifica quale locale “take-away” va privilegiato mi pare…

Veramente io non capisco il criterio.

Norma

Venezia