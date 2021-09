Intorno al Festival dei Matti: “Non tutto è andato bene”. Mercoledì a Venezia

È in arrivo il secondo appuntamento Intorno al Festival dei Matti, una serie di eventi, realizzati in collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

L’incontro in programma per mercoledì 8 settembre, in Campo Santa Maria Formosa. alle ore 18.00 dal titolo Non tutto è andato bene.

Salute Mentale e l’onda lunga della pandemia è organizzato con lo SPI Cgil Metropolitano di Venezia, per accompagnare nuove riflessioni sulle “Favole Identitarie”, traccia tematica del lavoro di questo ultimo anno.

Il dialogo con lo scrittore veneziano e operatore sociale Cristiano Prakash Dorigo, insieme alla psichiatra Antonella Pezzullo (segreteria nazionale dello Spi-Cgi), alla curatrice del Festival dei Matti Anna Poma e Daniele Tronco, segretario generale SPI CGIL Venezia, metterà a confronto diversi punti di osservazione sull’impatto delle narrazioni e dei gesti intorno alla pandemia, sulla percezione di noi stessi e sui nostri vissuti, sugli equilibri incerti e provvisori che chiamiamo “salute mentale”.

Uno spaesamento che ha minato tutto quello che davamo per scontato, compresa l’esile linea di demarcazione tra normalità e follia , salute e sofferenza mentale. Si ringrazia per la collaborazione il circolo PD “Gustavo Levorin”.

L’evento si svolgerà all’aperto, in osservanza delle norme anti-CoViD.

E’ indispensabile la prenotazione all’indirizzo:

assofestivalmatti@libero.it