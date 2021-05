L’Inter ha vinto il 19. scudetto ed esplode la festa (senza mascherina)

L’Inter ha vinto il 19. scudetto e lo fa oggi senza giocare, semplicemente aspettando il risultato di Sassuolo-Atalanta per festeggiare con la matematica in tasca.

Quello conquistato oggi è appunto il 19/o scudetto per l’Inter, che interrompe il dominio della Juventus, campione d’Italia per 9 volte di fila, giusto ricordarlo.

Oggi l’Inter ha 19 scudetti, uno più dei ‘cugini’ del Milan, poi più indietro Genoa (9), Torino, Pro Vercelli e Bologna (7), Roma (3), Fiorentina, Lazio e Napoli (2), Cagliari, Casale, Sampdoria e Verona (1). “Fuori quota” in questa speciale classifica proprio i bianconeri che hanno vinto 36 campionati.

L’Inter ha vinto e gli interisti si sono riversati in massa in piazza per festeggiare e al canto “chi non salta bianconero (o rossonero) è…” mascherine e distanziamento sono andati a farsi benedire.

“Piazza Duomo a Milano è letteralmente invasa da tifosi

che festeggiano lo scudetto vinto dall’Inter. Siamo tutti felici per loro che hanno vinto il campionato dopo 11 anni e voglio fare i complimenti all’Inter, ma si tratta di un evento annunciato e prevedibile da giorni, eppure l’unico a essere colto di sorpresa è il sindaco Sala che non ha previsto misure per contrastare gli assembramenti. Dopo il lockdown, il coprifuoco, il distanziamento e le mascherine, dopo più di un anno di limitazioni con negozi, palestre e piscine chiuse, a Milano sono tutti in piazza ammassati!!!” afferma in una nota Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati.

“Dove erano i vigili che dovevano essere preventivamente precettati dal sindaco? Dove era l’uomo del blitz ai navigli? Forse, da interista sfegatato, era in mezzo alla folla. Non si amministra così una città e la speranza è che nel bezzo di un’epidemia questa superficialità del Comune di Milano non debba ricadere su qualcuno costretto a chiudere. Nel caso ringrazieremo il Sindaco Sala”, conclude Ronzulli.

I festeggiamenti dell’Inter apriranno senz’altro il fronte delle polemiche, che forse si esauriranno presto perché pare che su Milano stia arrivando un temporale.

Aldilà di questo, sono giunte ai nerazzurri le congratulazioni di un avversario sportivo.

“Non è facile per me dirlo ma…… complimenti all’Inter” dice il leader della Lega, Matteo Salvini, noto milanista, commentando su twitter lo scudetto all’Inter.

