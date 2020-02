Inizia il Carnevale e a Venezia arrivano… le borseggiatrici. Prese due che usano tecnica del foulard

Inizia il Carnevale e a venezia le borseggiatrici scendono in campo, fortunatamente con le forze dell’ordine sempre all’erta.

Venerdì pomeriggio una pattuglia del Commissariato “San Marco” in servizio antiborseggio giunta nei pressi dell’imbarcadero “Ferrovia” ha notato la presenza di due donne di nazionalità bulgara che, con fare sospetto ma conosciuto molto bene dagli investigatori, si avvicinavano ai turisti.

Le donne sono state seguite sino alla biglietteria dell’ACTV dove hanno iniziato ad avvicinarsi in maniera insistente ad una turista straniera che indossava uno zainetto.

Mentre una delle due fungeva da palo, l’altra, dopo aver occultato la mano con il proprio foulard, si avvicinava allo zaino della turista con l’evidente intenzione di aprirlo.

L’azione veniva interrotta da una signora che gridando attirava l’attenzione dei presenti.

Immediatamente, la pattuglia del Commissariato San Marco che stava assistendo per cogliere le autrici in flagranza di reato, è intervenuta bloccando le due donne, che sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per tentato furto.

(foto da archivio)