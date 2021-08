Incontro con Mariacristina Toso a Mestre.

Mercoledì 1 settembre, alle ore 18.45, nell’ambito della rassegna letteraria Grand Central Literary Festival c/o il bistrot Grand Central di Mestre, si terrà l’incontro con l’autrice MariaCristina Toso che presenterà il suo romanzo “Il mondo di Amarine. E tu, hai capito chi sono” (Agenzia ISBN Italia, 2019), un thriller psicologico la cui stesura è stata dettata dalla necessità di mettere per iscritto il disagio interiore di un periodo tormentato.

Modera l’incontro Igor Moretti.

Il libro è una finestra sulla vita, sui dolori e sulle debolezze dell’autrice; racconta i drammi che hanno segnato la sua vita, la depressione e la voglia di lasciarsi abbandonare. Tuttavia è scorrevole e di facile lettura: il libro permette di creare un rapporto intimo col lettore, che potrà vedere la personalità della protagonista come un’immagine riflessa di se stesso.

Superare un difficile divorzio e ricominciare la vita da zero non è facile per nessuno soprattutto per Amarine, una donna senza carattere, fragile e incapace di affrontare con coraggio le prove della vita, bloccata in tutto, da una profonda e inspiegabile paura. E se non fosse abbastanza anche i fantasmi del passato sembrano aver ricominciato a tormentarla con allucinazioni e devastanti emicranie. Amarine però, determinata a ricominciare la sua vita saprà ritrovare una nuova sé più determinata e forte, tanto da sventare, da sola, un intrigo internazionale. Ma siamo sicuri che Amarine sia veramente chi crede di essere? E chi è la misteriosa paziente, ricoverata nella stanza numero 5, presso l’ospedale psichiatrico della città? Cosa avrà in comune con lei? Quando inevitabilmente si troverà ad affrontare il suo passato, non potrà che rimettere insieme i pezzi del puzzle fino alla soluzione finale, dove la paura finalmente avrà un nome.



Mariacristina Toso nasce a Venezia nel 1968. Fin da piccola si dimostra interessata alle arti tanto che scrive poesie e canzoni già all’eta di 10 anni e recita con successo in tutte le rappresentazioni scolastiche. I suoi insegnanti la incoraggiano a dedicarsi alla scrittura così, a 12 anni, partecipa ad un concorso indetto dalla Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) e vince il primo premio.

A Milano frequenta con successo Relazioni Pubbliche, presso la Iulm. Innamoratasi del suo compagno di università, Mariacristina si trasferisce in Piemonte e si dedica alla famiglia. Inizia a scrivere per un giornale locale ma questi purtroppo chiude i battenti, lasciandola senza lavoro. Qualche anno dopo anche il suo matrimonio finisce ed è allora che decide di concentrarsi nuovamente sugli studi universitari. Si specializza in Diritto degli Scambi Transnazionali all’Università del Piemonte Orientale. Nel 2006, assieme al suo nuovo compagno e ai figli decide di ritornare nel suo amato Veneto. Qui lavora come informatore scientifico del farmaco e diviene mamma per la terza volta.

Grand Central Literary Festival in questa prima edizione va alla scoperta delle opere letterarie degli scrittori locali. Vi partecipano giornalisti delle maggiori testate, professionisti di vari settori, artisti, studiosi e critici accomunati dalla passione per la scrittura. Grazie alla location c/o Grand Central ed al supporto organizzativo che il bistrot fornisce, il Festival si è indirettamente inserito anche in quel processo di riqualificazione e rigenerazione urbana che sta caratterizzando il Quartiere Piave a Mestre.

Silvia Scagnetto, ideatrice del festival già nota in città per la sua attività in ambito sportivo, con la realizzazione di questo nuovo format vuole dare a cittadini e turisti, ragazzi e adulti, la possibilità di partecipare attivamente ad un appuntamento culturale che dimostri quanto la città di Mestre sia ricca di persone e iniziative coraggiose e lungimiranti.

Per assistere all’incontro è consigliata la prenotazione allo 041 978278

Per info: literaryfestivalmestre@gmail.com