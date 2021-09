Incontro con l’autore: Massimo Cuomo. Rassegna letteraria Grand Central Literary Festival

Mercoledì 06 ottobre, alle ore 18.45, nell’ambito della rassegna letteraria Grand Central Literary Festival di Mestre, si terrà l’incontro con l’autore Massimo Cuomo che presenterà la sua opera Casa è Dove fa Male (Edizioni E/O, 2021). Dialoga con l’autore il giornalista Alberto Rosa.

Dalla nebbia della periferia di Mestre, come in un flusso di coscienza, emerge la voce di questo palazzo di quattro piani che ci confessa le abitudini di chi lo abita. Uno sguardo lucido, impietoso, sui sette appartamenti e sulle famiglie, le coppie, sui singoli individui mostrati soltanto per ciò che nascondono oltre pareti e porte chiuse: manie, vizi, debolezze, fragilità, deviazioni e segreti occultati.

Un documentario letterario nero eppure leggero, il cui lettore gode della seducente occasione di spiare nelle case degli altri. E, con la cadenza ritmica del miglior pettegolezzo, anche il condominio cede a una natura quasi umana, lasciandosi andare al giudizio, esprimendo opinioni con tono sentimentale mentre ci descrive chi lo popola in un affresco intimo dell’umanità e dei suoi peccati capitali.

Un romanzo da leggere con la lentezza con cui viene narrato: una parola alla volta, come in una confessione religiosa. Una storia che in qualche modo ci riguarda tutti e che, mostrandoci per quello che siamo, ci offre l’unica possibilità di salvezza: ammettere – per amare o tentare di correggere – la nostra natura imperfetta.

Massimo Cuomo nasce a Venezia nel 1974; laureato in Scienze della Comunicazione a Bologna, vive nella campagna fra Veneto e Friuli.

Dopo alcuni anni di esperienza come giornalista di cronaca, per La Nuova Venezia e per Televenezia, si è dato alla scrittura d’invenzione, esordendo nella narrativa italiana con il romanzo “Malcom, storia di un trentenne in crisi”, pubblicato nel 2011 dalle Edizioni E/O (che è l’editore di tutti i suoi romanzi).

Nel 2014 è uscito Piccola osteria senza parole che narra l’incontro fra un meridionale e gli avventori di un’osteria sperduta sul confine veneto-friulano.

Inserito da Panorama.it fra i dieci romanzi italiani migliori dell’anno e da E/O nella lista dei 40 libri più significativi della sua storia, diventato (secondo Avvenire) “un cult-book del Nord-est” e ripubblicato in edizione tascabile è attualmente alla sesta ristampa. E’ anche un reading che, insieme a tre musicisti, Cuomo porta ancora oggi sul palco di locali, teatri e festival.

Nel 2017 è in libreria Bellissimo, il racconto della vita di due fratelli stravolta dalla bellezza eccezionale del più giovane, nello Yucatán, in Messico.

Ripubblicato in edizione tascabile, nel 2020 è stato tradotto da Europa Editions per gli Stati Uniti, il Canada e il Regno Unito e segnalato nella prestigiosa selezione “Globetrotting” del New York Times.

Il 24 febbraio 2021 pubblica Casa è Dove fa Male, di cui ci parlerà esaustivamente mercoledì nel salotto letterario del bistrot Grand Central di Mestre.

Da alcuni anni cura la direzione artistica della rassegna “Storie e scrittori in azienda” per Iccrea, il gruppo delle Banche di Credito Cooperativo. Realizza inoltre reportage letterari per Poste News, il magazine cartaceo di Poste italiane. E ha svolto, a titolo di volontariato, vari incontri di carattere letterario coi detenuti del carcere di Rieti.

A maggio 2021 ha ideato e fondato la Start-up innovativa Romanzi.it Srls, per lanciare sul mercato la prima “subscription box” di libri in Italia.

Le copie del suo libro saranno in vendita c/o la libreria Il Giralibri e durante l’evento stesso.

Questo con Cuomo sarà l’ultimo incontro con autore in programma per la rassegna Grand Central Literary Festival che ha visto in questi mesi di svolgimento un grandissimo successo di pubblico e apprezzamento da parte dei protagonisti, (scrittori, case editrici e i diversi professionisti intervenuti).

Per assistere alla presentazione si consiglia la prenotazione allo 041 978278.