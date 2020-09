Incidente a San Donà: intrappolati nell’auto. Una vittima

Incidente stradale mortale questa mattina (domenica) a San Donà.

Poco dopo le 9:10, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via del Monaco (San Donà) per l’ incidente che ha coinvolto due auto.

Uno dei due mezzi trainava un carrello con altre vetture caricate.

Nell’incidente una persona è deceduta mentre l’altra, soccorsa, è rimasta ferita.

I pompieri, arrivati dal locale distaccamento di San Donà, hanno messo in sicurezza i mezzi e poi sono stati costretti ad utilizzare cesoie e divaricatori idraulici per estrarre le due persone dall’interno della Fiat Punto.

Purtroppo il medico del Suem ha dovuta dichiarare la morte di una persona, mentre l’altra è stata stabilizzata e trasferita in ospedale.

I carabinieri hanno deviato il traffico e stanno operando per i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso sono tuttora in corso.

L’incidente segue di poche ore quello in cui ha perso la vita Alberto Mattiuzzo, di San Donà, che ha perso il controllo della sua moto sabato sera.