Incidente a Porto Garibaldi, grave donna veneziana

Incidente a Porto Garibaldi ieri sera. Il bollettino dichiara una vittima e una persona ferita. Ricoverata in gravi condizioni, infatti, una donna veneziana.

Veronica D., 51 anni, veneziana, è stata trasportata con l’elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena.

L’incidente è avvenuto sulla superstrada Ferrara-mare, in prossimità dello svincolo di Porto Garibaldi.

Duilio Daniele, 44 anni, residente a Boccaleone di Argenta, è morto sul colpo. L’uomo è stato sbalzato dall’auto al momento dell’impatto.

Anche la donna è stata sbalzata dall’abitacolo ed ora si trova ricoverata in gravi condizioni.

Secondo una prima ricostruzione la macchina avrebbe avuto una velocità sostenuta poi, per motivi che andranno accertati, ha sbandato e il conducente ne ha perso il controllo. Dopo una serie di carambole l’auto si è scontrata contro il guardrail.

(foto da archivio)