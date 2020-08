Incidente nautico a Venezia: vaporetto affonda barca. Ultima ora

Incidente nautico pochi minuti fa a Venezia.

Secondo le prime segnalazioni, un vaporetto Actv della “linea 1”, per motivi che andranno accertati, sarebbe finito contro una barca centrandola in pieno. Nell’imbarcazione in quel momento erano presenti quattro persone a bordo.

La barca in pochi istanti si è inabissata mentre i quattro occupanti sono stati tutti tratti in salvo. Nell’immediato post-incidente nessuno avrebbe dimostrato danni fisici o ferite.

L’incidente nelle vicinanze della fermata “Arsenale”.

Sul posto sono rapidamente arrivati i vigili del fuoco e una idroambulanza dell’ospedale.

(notizia in aggiornamento)

(foto da archivio)

Aggiornamento alla notizia ore 22: Venezia: scontro vaporetto-barchino, due feriti gravi, due feriti lievi