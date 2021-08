“Ci passo giusto”. Errore al casello di Mestre unico inconveniente di una giornata di traffico tranquillo

Entrata rovinosa al casello di Mestre, porta Telepass bloccata, danni all’auto e all’ingresso della pista.

È l’unico episodio di rilievo in un sabato mattina di esodo tutto sommato regolare, senza code o criticità particolari.

Era circa mezzogiorno quando l’automobilista, per cause al vaglio della Polstrada di Mestre, ha urtato le barriere che delimitano l’ingresso della prima pista Telepass in uscita alla barriera di Mestre, intraversandosi e danneggiando la sbarra di ingresso e i sicurvia.

Nessun ferito, ma molti danni, sia al veicolo che alla pista di esazione, rimasta a lungo chiusa in una giornata che comunque non ha creato code al casello.

Sul posto è intervenuto il soccorso meccanico, il personale del servizio esazione e gli ausiliari della viabilità di Concessioni Autostradali Venete.

A parte l’imprevisto, traffico intenso ma scorrevole dunque in questa prima metà di weekend di Ferragosto: il sabato di vigilia da bollino rosso sta proseguendo senza particolari criticità lungo la rete gestita da Concessioni Autostradali Venete.

Solo qualche rallentamento, per il traffico sostenuto, si è verificato in A4, tra Padova Est e il Bivio con la A57 in direzione Trieste, percorso in questa prima parte di giornata da 19.774 veicoli, con picchi, dalle 8 a mezzogiorno, costantemente sopra i 3.500 mezzi l’ora.

Si tratta di un valore superiore al 50% rispetto al traffico registrato il sabato omologo (che però era Ferragosto, quindi festivo) dello scorso anno.

Di poco inferiori i flussi in carreggiata opposta, direzione Milano, con 17.196 transiti nella mattinata odierna.

Attese nella norma anche alla barriera di Venezia-Mestre in A57, dove è stato registrato il transito di 10.437 veicoli in uscita, sostanzialmente simili rispetto al sabato omologo del 2020 e a sabato scorso, mentre in entrata (direzione Milano) si sono registrati 7.905 passaggi: +28.39% rispetto al sabato dello scorso anno.

Il traffico rimarrà prevedibilmente intenso anche nel pomeriggio, in particolare in direzione Trieste e soprattutto nel tratto tra Padova Est e il Bivio A4/A57. Domani, domenica, traffico sostenuto (bollino giallo), anche in carreggiata ovest (Milano), con i rientri del fine settimana che si protrarranno fino a lunedì mattina, sommandosi alla ripresa del traffico feriale.

Si ricorda che i mezzi pesanti non possono circolare oggi, sabato, fino alle ore 22.00 e domani, domenica di Ferragosto, dalle 7.00 alle 22.00.

Prima di mettersi in viaggio, Concessioni Autostradali Venete consiglia di consultare la situazione del traffico in tempo reale attraverso i canali informativi nel sito www.cavspa.it, seguendo l’account Twitter della Società cav_spa o scaricando la App InfoViaggiando, con informazioni e notiziario vocale costantemente aggiornati.

