Incendio in autostrada: a fuoco autoarticolato carico di legname questa notte

Incendio in autostrada questa notte.

Poco dopo le 4 di questa mattina, giovedì 22 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4.

Tra i caselli di San Stino di Livenza e Cessalto stava avvenendo un incendio di un autoarticolato carico di legname.

L’autista, accortosi che qualcosa non andava, è riuscito a fermare il camion e a scendere mentre a bordo del camion si sviluppava il fuoco.

I pompieri arrivati da Portogruaro, San Donà e Motta di Livenza con 3 autopompe, un’autobotte e 15 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento

Il mezzo è andato completamente distrutto.

Nel fatto nessuna persona è rimasta ferita.

Sul posto è subito arrivato anche il personale di Autovie Venete.

Le operazioni di completo spegnimento e bonifica del materiale sono terminate alle 7:30 con il rientro in sede delle squadre dei vigili del fuoco e la rimozione del mezzo da parte del soccorso stradale.