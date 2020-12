Incendio a Ballò, morto l’uomo disabile che era dentro l’appartamento

Incendio a Ballò, in via Stazione, a Mirano, lunedì mattina.

Un uomo disabile è morto a seguito dell’incendio che ha interessato suo appartamento, al secondo piano di una palazzina di Mirano (Venezia).

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno portato all’esterno l’uomo che però è morto dopo il ricovero in ospedale.

I pompieri, arrivati da Mira e Mestre con due autopompe, un’autoscala, un’autobotte e 14 operatori, sono entrati nella casa invasa dal fumo

trovando la vittima riversa sul pavimento della cucina.

L’uomo è stato portato fuori e assistito dal personale sanitario del Suem (Servizio sanitario urgenza ed emergenza), che l’ha stabilizzato e trasferito in ospedale dove purtroppo è però deceduto subito dopo.

Nel frattempo i vigili del fuoco hanno spento le fiamme che hanno bruciato un letto antidecubito in camera da letto.

Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici.

Sul posto anche i carabinieri.

